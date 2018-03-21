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36 минут назад

Количество сданного индивидуальными застройщиками жилья удвоилось

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#строительство #жилье
Количество сданного индивидуальными застройщиками жилья удвоилось


За год количество жилья, сданного индивидуальными застройщиками, выросло вдвое.

Как пишут «Известия», по данным Росстата, этот показатель увеличился с 14,5 млн кв. м в 2016 году до 32,7 млн кв. м в 2017-м.

Более того, в прошлом ноябре произошло уникальное событие: частники впервые за три года обогнали строительные компании, сдав 3,7 млн кв. м индивидуального жилья против 3,3 млн кв. м многоквартирных домов.

Эксперты связывают резкий рост личного строительства с мерами по регулированию рынка земли: ужесточение налоговой политики подтолкнуло владельцев простаивающих участков пустить их в продажу.

Индивидуальное жилищное строительство развито преимущественно в южных регионах с развитым сельским хозяйством. При этом развитие индивидуального строительства возможно и в индустриальных северных регионах страны. Однако для этого необходимо участие государства в решении земельного вопроса вблизи крупных городов: многие участки не имеют никаких коммуникаций, что многократно увеличивает затраты частных застройщиков.

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#строительство #жилье

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