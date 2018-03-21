Экономика

39 минут назад

Розничная торговля в Липецкой области выросла на 5,1%

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#торговля
Розничная торговля в Липецкой области выросла на 5,1%

На 5,1% вырос оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-феврале и составил 36 600,1 млн. рублей. В расчете на одного жителя пришлось 31,8 тыс. рублей.

На долю продаж непродовольственных товаров пришлось 52,8% всего оборота, или 19 332,2 млн. рублей. По сравнению с прошлогодним, траты на непродовольственные товары выросли на 4,6%. Продажи продуктов питания, включая напитки, и табака, увеличились на 5,7%, до 17 267,9 млн. рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,1% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.

121
#торговля

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