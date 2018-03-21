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Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России
Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его обеспокоили слова Путина о разработке оружия, способного обойти американскую оборону
"Господин Трамп сообщил господину Путину, что он был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого господин Путин рассказывал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые могут переиграть всю американскую оборону", — говорится в материале газеты.
По словам источника, Трамп заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений между Россией и США. В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.
Во вторник Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат", - передает РИА-Новости.