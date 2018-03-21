В Липецкой области стало меньше потенциальных банкротов

Жителей Липецкой области — потенциальных банкротов — с начала года стало меньше на 2,1%.

Так, на начало января граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц было 7 120 человек, в марте — 6974, сообщает исследование Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране в первые месяцы 2018 года также прекратился рост количества потенциальных банкротов. По состоянию на середину марта количество граждан-потенциальных банкротов составило 891,36 тыс. человек — это те, кто имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). В декабре 2017 года таковых было 890,92 тыс. человек.

Наибольший рост потенциальных банкротов за три месяца оказался в Еврейской АО (+7,9%), Республике Ингушетия (+6,7%), Республике Саха (Якутия) (+6,5%) и Амурской области (+6,5%). Вместе с тем, число должников заметнее всего снизилось в Ненецком АО (-11,1%), Республиках Башкортостан (-6,3%) и Карачаево-Черкессия (-6,0%). В Липецкой области также отмечается их снижение на 2,1%.