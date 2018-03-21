«Квернеланд Груп» нарастило продажи техники

По итогам прошло года российское представительство Kverneland Group (входит предприятие «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк») увеличило продажи техники на 30%. Наибольший рост объемов реализации был отмечен в сегментах посевной и кормозаготовительной техники.

Как сообщается в материалах компании, объем продаж «Квернеланд Груп СНГ» увеличился в 2017 году на 30% или на 4 млн. евро в денежном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. К благоприятным факторам развития рынка сельхозтехники в России в прошлом году специалисты компании относят увеличение посевных площадей под сахарную свеклу в 2017 году, спроса на мясную продукцию и стабильные цены на молоко. Среди других причин выделяют и растущие потребности сельхозпроизводителей в снижении себестоимости продукции за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.

«Сегодня все большее число российских фермеров осознает роль высоких технологий в повышении рентабельности своего бизнеса. – рассказывает генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» Роберт Цизак. – Во главу угла становится рациональное использование и экономия затрат на ГСМ, агрохимию, семена, с чем с успехом справляется современная техника. Сэкономленные и заработанные средства сельхозпроизводители все охотнее инвестируют в собственные кадры, внедрение передовых технологий и приобретение высокотехнологичных машин».

В структуре продаж растет доля «умных» машин. Так, доля сеялок, работающих по принципам точного земледелия, в структуре продаж компании выросла в среднем на 10%. В целом объем промышленного производства российского завода составил 567 единиц, что более чем на 50% выше результатов предыдущего года.

Из новых проектов 2018 года в компании выделяют начало выпуска разбрасывателей, производственный план по которым только на текущий год составляет 150 единиц. Подготовка к реализации проекта локального производства разбрасывателей минеральных удобрений на липецком заводе Kverneland Group началась в 2016 году, когда на предприятие было закуплено необходимо оборудование, а также была разработана соответствующая документация. За это время также было произведено несколько пилотных единиц, которые проходили испытания на соответствие стандартам качества Kverneland в Нидерландах, на заводе, который специализируется на конструировании и выпуске данного вида техники.

«Это обычная практика, предшествующая этапу серийного производства той или иной техники на локальных заводах концерна. Она позволяет довести технологию производства на местах до должного уровня и при необходимости адаптировать машину под особенности конкретного рынка, – рассказывает генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» и «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» Роберт Цизак. – Для российского представительства это новый существенный шаг по укреплению связей с сельхозпроизводителями, благодаря сокращению сроков поставки».

После запуска серийного производства разбрасывателей в планах компании на этот год подать соответствующие документы в «Росагролизинг» для включения моделей Exacta CL и HL в программу государственного лизинга.