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Липецк снова «прославился» в «Вечернем Урганте»

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#Вечерний Ургант #пьяный депутат
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Липецк снова «прославился» в «Вечернем Урганте»

Теперь — пьяным депутатом на мопеде.

Липецкая область и события нашего региона в очередной раз попали в поле зрения шоу «Вечерний Ургант». На этот раз регион «прославился» пьяным депутатом в грязи. Слуга народа попался в нетрезвом состоянии за рулем мопеда. За ним была устроена погоня. В итоге сельский парламентарий просто упал в грязь.

Этот случай Иван Ургант назвал невероятным событием, которое произошло в Липецкой области. После фразы «Пьяный депутат, уходя от погони, упал с мопеда» ведущий шоу сделал театральную паузу и дал зрителям записи программы время на то, чтобы просмеяться. Кроме того, Ургант удивился тому, что теперь парламентарию грозит лишение полномочий: «Что, разве уже нельзя быть депутатом, если человек себя так ведет?».



Обсуждая события из Липецкой области, в шоу включили назидательную часть для действующих парламентариев. Их призвали не повторять опыт своего липецкого коллеги и закрепить материал романтической комедией «Липецкие каникулы». Афишей к «ленте» послужил известный кадр с Одри Хэпбёрн из фильма «Римские каникулы», но с задним фоном из Липецка.
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#Вечерний Ургант #пьяный депутат
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