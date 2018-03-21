Происшествия
сегодня, 09:34
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог
На капоте машину нашли бутылку с горючим веществом.
Напомним, что сегодня ночью во дворе дома №3 по улице Плеханова горел автомобиль «Toyota Camry». Усилиями жильцов дома и вовремя прибывших пожарных машину удалось спасти от полного уничтожения - сгорел только ее моторный отсек.
У жильцов дома сразу появилась версия о поджоге. По словам очевидцев пожара, на капоте лежали остатки пластиковой бутылки с горючим веществом.
Поджог липчане связывают с профессиональной деятельностью владельца автомобиля.
У жильцов дома сразу появилась версия о поджоге. По словам очевидцев пожара, на капоте лежали остатки пластиковой бутылки с горючим веществом.
Поджог липчане связывают с профессиональной деятельностью владельца автомобиля.
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