Происшествия

сегодня, 09:34

В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог

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#поджог #пожар
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог

На капоте машину нашли бутылку с горючим веществом.

Напомним, что сегодня ночью во дворе дома №3 по улице Плеханова горел автомобиль «Toyota Camry». Усилиями жильцов дома и вовремя прибывших пожарных машину удалось спасти от полного уничтожения - сгорел только ее моторный отсек.

У жильцов дома сразу появилась версия о поджоге. По словам очевидцев пожара, на капоте лежали остатки пластиковой бутылки с горючим веществом.

Поджог липчане связывают с профессиональной деятельностью владельца автомобиля.
7 1474
#поджог #пожар

Комментарии (7)

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мент

38 минут назад
Да тут,как всегда, замыкание.Отказной материал,короче.А баклажку какой то * подкинул,чтобы запутать следствие
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Гость

44 минуты назад
А чем Виталик Брычаев выделяется?
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?

57 минут назад
Если будут находить и сажать этих поджигателей, сразу поджоги прекратятся. И сроки надо давать реальные.
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Человек

сегодня, 09:54
Игнат, может и Витальке Брычаеву когда-нибудь спалят.
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отстой

сегодня, 09:52
"На капоте машину нашли бутылку с горючим веществом". Учите русский язык ... бездари!!!
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Сергей 13

сегодня, 09:50
Да шо Вы говорите!У нас не поджигают,это 100% проводка в колесе замкнула.
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Игнат

сегодня, 09:48
Наверное риэлтор. Им часто тачки портят.
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