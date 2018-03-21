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сегодня, 09:25

Юным липчанам устроят квест по советской квартире

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#квест #фестиваль
Юным липчанам устроят квест по советской квартире

«Вафельное сердце» заглянет в муниципальный музей.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства в рамках детского фестиваля "Вафельное сердце" 24 марта приглашает липчан и гостей города принять участие в квесте по книге "История старой квартиры" современных отечественных авторов Ани Десницкой и Александры Литвиной.

Мероприятие пройдет в экспозиции проекта «Привет из Липецка 20 века», передающей советский быт нашего города с послевоенного периода до 90-х годов прошлого столетия. Квест станет частью литературной программы фестиваля и будет сопровождаться презентацией книги «История старой квартиры». В экспозиции липецкого музея «Привет из Липецка 20 века» как раз собраны экспонаты, которые встречаются на страницах издания.

Квест заключается в прохождении временных станций, расположенных на обоих этажа экспозиции, в том числе и в интерактивном макете первого липецкого трамвая. Каждому участнику в начальной точке игры раздадут вопросник, куда он должен будет записывать ответы, полученные на станциях для расшифровки кодового слова. Все участники квеста, ответившие на вопросы правильно, в конечной точке игры получат сувениры от фестиваля и призы от музея, сообщает учреждение культуры.

Фестиваль «Вафельное сердце» назван в честь бестселлера норвежской писательницы Марии Парр, которую российские критики называют «новой Астрид Линдгрен». Задача фестиваля - способствовать продвижению культуры чтения среди детей и подростков путем приобщения к литературным произведениям современных российских и зарубежных авторов через театральные постановки и анимационные фильмы. Уникальность проекта - в сочетании нескольких составляющих (литературной, театральной, анимационной), объединенных одной основой - современные детские произведения.
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#квест #фестиваль

Комментарии (6)

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женщина со вкусом

7 минут назад
эта квартира разных годов, и это нормально. Я бы посмотрела на людей, которые у себя дома каждые 10 лет полностью всю обстановку меняют. Да только нет таких чокнутых.
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1

15 минут назад
сифон зачетный.
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ага

16 минут назад
эта квартира каких годов, 40- 50-ых? да и вообще больше на деревенскую комнату похоже, к тому же сифон для газировки намного позже появился, ощущение что собрали из того что было
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женщина со вкусом

28 минут назад
Вот когда не надо, тогда вы придираетесь к оформлению. Нормальная экспозиция для Липецка. И денег на нее навряд ли много ушло.
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путинская Россия

42 минуты назад
Да вы сегодня зайдите в дом в любой деревне к бабушкам, ещё хуже и беднее,сидят в валенках,так как газовое отопление очень дорогое для них.....
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Базилео

сегодня, 09:38
Не было таких потолков в Совке. Брехня!
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