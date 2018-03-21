Юным липчанам устроят квест по советской квартире

«Вафельное сердце» заглянет в муниципальный музей.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства в рамках детского фестиваля "Вафельное сердце" 24 марта приглашает липчан и гостей города принять участие в квесте по книге "История старой квартиры" современных отечественных авторов Ани Десницкой и Александры Литвиной.



Мероприятие пройдет в экспозиции проекта «Привет из Липецка 20 века», передающей советский быт нашего города с послевоенного периода до 90-х годов прошлого столетия. Квест станет частью литературной программы фестиваля и будет сопровождаться презентацией книги «История старой квартиры». В экспозиции липецкого музея «Привет из Липецка 20 века» как раз собраны экспонаты, которые встречаются на страницах издания.



Квест заключается в прохождении временных станций, расположенных на обоих этажа экспозиции, в том числе и в интерактивном макете первого липецкого трамвая. Каждому участнику в начальной точке игры раздадут вопросник, куда он должен будет записывать ответы, полученные на станциях для расшифровки кодового слова. Все участники квеста, ответившие на вопросы правильно, в конечной точке игры получат сувениры от фестиваля и призы от музея, сообщает учреждение культуры.



Фестиваль «Вафельное сердце» назван в честь бестселлера норвежской писательницы Марии Парр, которую российские критики называют «новой Астрид Линдгрен». Задача фестиваля - способствовать продвижению культуры чтения среди детей и подростков путем приобщения к литературным произведениям современных российских и зарубежных авторов через театральные постановки и анимационные фильмы. Уникальность проекта - в сочетании нескольких составляющих (литературной, театральной, анимационной), объединенных одной основой - современные детские произведения.