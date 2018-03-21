Происшествия

сегодня, 09:13

Водитель «Ниссана» сбил 4-летнего мальчика

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#авария #ДТП
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Водитель «Ниссана» сбил 4-летнего мальчика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 20 марта в Липецке на улице Фрунзе 49-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 35-летнего мужчины, «Ладой-Калиной» под управлением 30-летнего водителя и «ВАЗом» под управлением 66-летнего мужчины. В результате водитель «Гранты» получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Лебедяни на улице Ленина 36-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 4-летнего мальчика, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1017 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 518, неиспользование ремней безопасности – 79, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 50.

3 1964
#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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аааа

3 минуты назад
Вы пишите новости, ошибок в них тьма, стыдно ! И так же в новостях ничего не уточняете. Смените уже редактора что ли!!!! Пограмотнее!!!!
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Сергей 13

сегодня, 09:57
Шок, а где написано,что он был один?
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Шок

сегодня, 09:45
Одно не ясно , как 4 летний мальчик оказался один на нерегулированном пешеходном переходе?
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