Водитель «Ниссана» сбил 4-летнего мальчика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 20 марта в Липецке на улице Фрунзе 49-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 35-летнего мужчины, «Ладой-Калиной» под управлением 30-летнего водителя и «ВАЗом» под управлением 66-летнего мужчины. В результате водитель «Гранты» получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Лебедяни на улице Ленина 36-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 4-летнего мальчика, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1017 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 518, неиспользование ремней безопасности – 79, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 50.