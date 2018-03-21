сегодня, 09:09
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах.
По словам Маккейна, этот звонок "оскорбил каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, честных выборов и возможности определить будущее своей страны".
"Американский президент не может быть лидером свободного мира, если он поздравляет диктаторов с победой на фальшивых выборах", - заявил сенатор.
Во вторник у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил президента РФ с победой на выборах. Трамп назвал беседу "очень хорошей" и намекнул, что в ближайшее время у них может состояться личная встреча.
Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов, - передает "Интерфакс".