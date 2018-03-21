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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

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#Маккейн #Трамп #Путин #США #Россия #выборы-2018
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах, - сообщает The Hill.

По словам Маккейна, этот звонок "оскорбил каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, честных выборов и возможности определить будущее своей страны".

"Американский президент не может быть лидером свободного мира, если он поздравляет диктаторов с победой на фальшивых выборах", - заявил сенатор.

Во вторник у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил президента РФ с победой на выборах. Трамп назвал беседу "очень хорошей" и намекнул, что в ближайшее время у них может состояться личная встреча.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов, - передает "Интерфакс".
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#Маккейн #Трамп #Путин #США #Россия #выборы-2018

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