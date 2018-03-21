В Липецке спасли неадекватного парня

Молодой мужчина спрыгнул с пятого этажа на развернутый пожарными спасательный куб.

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Сегодня около семи утра окне пятого этажа дома №12 по проспекту 60 лет СССР прохожие заметили полуголого мужчину, который явно намеревался прыгнуть вниз.



Липчане вызвали спасателей, а неадекватный парень высунулся из окна уже полностью и раскачивался держась руками за оконную раму.



Вскоре прибыл пожарный расчет. Спасатели быстро развернули под окном спасательный куб и попытались снять парня с помощью лестницы. Однако он спрыгнул.



Куб смягчил падение. Сейчас мужчину осматривают врачи "скорой".

