Происшествия

сегодня, 09:09

В Липецке спасли неадекватного парня

20 3332
#падение с высоты
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В Липецке спасли неадекватного парня

Молодой мужчина спрыгнул с пятого этажа на развернутый пожарными спасательный куб.

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Сегодня около семи утра окне пятого этажа дома №12 по проспекту 60 лет СССР прохожие заметили полуголого мужчину, который явно намеревался прыгнуть вниз.

Липчане вызвали спасателей, а неадекватный парень высунулся из окна уже полностью и раскачивался держась руками за оконную раму. 

Вскоре  прибыл пожарный расчет. Спасатели быстро развернули под окном спасательный куб и попытались снять парня с помощью лестницы. Однако он спрыгнул.

Куб смягчил падение. Сейчас мужчину осматривают врачи "скорой". 
20 3332
#падение с высоты
2

Комментарии (20)

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Animal planet

2 минуты назад
и таких все больше и больше в Липецке.
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Ты

20 минут назад
Я, а тебя завидки берут видать!))) Аж зациклился на одном и тоже.
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Аник

22 минуты назад
Видимо жизнь довела!
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Жесть

33 минуты назад
Паренёк либо не в себе либо под ШИЗОЙ жаль его
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Ольга

34 минуты назад
опять власть вам виновата.))) Придурки!
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коц

37 минут назад
лечить надо власть!!! чтоб таких ослов было поменьше!! пропаганда насилия и наркоты кругом!!!!!!!!!!вот и жрут и нюхают уроды!!!детей жалко!!!!!!
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Анатолий

40 минут назад
липчанка, согласен
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липчанка

41 минуту назад
а зачем спасать? чем больше таких подохнет тем лучше.
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Анатолий

41 минуту назад
Анатолий, чмошник нарик конченный урод
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для МОЁ МНЕНИЕ

43 минуты назад
МОЁ МНЕНИЕ, тебя тоже не жалко. От таких как ты равнодушных и молчаливых уродов ,все беды!
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