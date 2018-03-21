Происшествия
сегодня, 09:02
81-летняя пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 100 000 рублей
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Полицейские разыскивают женщину, которая 20 марта в Ельце обманула 81-летнюю пенсионерку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенница заявила пожилой ельчанке о грядущей денежной реформе, и предложила заранее поменять ее деньги.
Пенсионерка отдала незнакомке 100 000 рублей. С деньгами мошенница скрылась.
Пенсионерка отдала незнакомке 100 000 рублей. С деньгами мошенница скрылась.
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Новосельцев Анатолий Ефремович
Гостья
с ними,была,плутовка