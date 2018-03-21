Происшествия

сегодня, 09:02

81-летняя пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 100 000 рублей

3 532
#мошенничество
81-летняя пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 100 000 рублей

Полицейские разыскивают женщину, которая 20 марта в Ельце обманула 81-летнюю пенсионерку.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенница заявила пожилой ельчанке о грядущей денежной реформе, и предложила заранее поменять ее деньги.

Пенсионерка отдала незнакомке 100 000 рублей. С деньгами мошенница скрылась.  
3 532
#мошенничество

Комментарии (3)

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Новосельцев Анатолий Ефремович

49 минут назад
Она ещё и в выборы поверила
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Гостья

сегодня, 09:35
Если б не было лоха, жизнь мошенников была бы плоха... Ничему людей жизнь не учит, в любом возрасте. То в 80 лет хотят помолодеть и выздороветь, то ещё что-нибудь...
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с ними,была,плутовка

сегодня, 09:10
такова
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