Общество

сегодня, 08:54

В Липецке алиментщик признан банкротом

5 762
#банкротство #алименты #долг
В Липецке алиментщик признан банкротом

Мужчина прописан в регионе.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о банкротстве 42-летнего уроженца села Излегоще Усманского района. Мужчина признан финансово несостоятельным.

Как указано в документах суда, житель Липецкой области сам подал заявление о банкротстве. Это произошло в первый рабочий день года. Усманец указал, что должен 645 718 рублей, и счета погасить он возможности не имеет. Кроме того, на мужчине с 2013 года по суду лежит обязанность ежемесячно выплачивать по 3 000 рублей алиментов на дочь. Только ни работы, ни имущества у мужчины нет.

Теперь финансовыми делами банкрота займется временный управляющий. Ему дано четыре месяца на то, чтобы разыскать скрытые активы должника и продать их.
5 762
#банкротство #алименты #долг

Комментарии (5)

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А а

53 минуты назад
А Полностью согласна
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А

сегодня, 09:53
Головой надо было думать когда письку суеш а таперь рожай деньги! Надо олименьщиков на принудительный труд дворниками двойная польза и деткам деньги и улицы чистые!
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Уй да!

сегодня, 09:30
Вроде писали, что банкротство на алименты не распространяется. А с работой реальная задница! У меня знакомому уже за 50, должен платить алименты, и никуда не берут. Это Россия!
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с

сегодня, 09:24
Пусть правительство за него платит работы нету негде для простых смертных а для хохлов всегда есть алименты насчитывает с финоминальных тарифов ему что идти воровать поддерживаю мужика
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Маньяк

сегодня, 09:03
Фото вообще огонь!! Еще надо было голову отрубленную положить.....
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