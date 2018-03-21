В Липецке алиментщик признан банкротом

Мужчина прописан в регионе.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о банкротстве 42-летнего уроженца села Излегоще Усманского района. Мужчина признан финансово несостоятельным.



Как указано в документах суда, житель Липецкой области сам подал заявление о банкротстве. Это произошло в первый рабочий день года. Усманец указал, что должен 645 718 рублей, и счета погасить он возможности не имеет. Кроме того, на мужчине с 2013 года по суду лежит обязанность ежемесячно выплачивать по 3 000 рублей алиментов на дочь. Только ни работы, ни имущества у мужчины нет.



Теперь финансовыми делами банкрота займется временный управляющий. Ему дано четыре месяца на то, чтобы разыскать скрытые активы должника и продать их.