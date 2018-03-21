Общество
42 минуты назад
Липчане голосуют за создание нового автобусного маршрута
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Инициативу поддержали уже почти два десятка интернет-активистов.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Олег Недобежкин вынес на суд липчан предложение о создании нового автобусного маршрута. №315к по идее автор должен ездить от Цемзавода до окраин Сырского Рудника. Это предложение уже поддержали почти два десятка пользователей.
- Предлагаю ввести маршрут №315к (или муниципальный):Цемзавод, Ковалёва, Заводская, Студёновская, Гагарина, Космонавтов, Кольцо 9 микр. Московская, 19 микр, Ривьера, 28 микр, Свиридова, Липецкие Узоры, Воронежское Шоссе, Ударников, Юношеская/Переезд, переулок Рудный. И в обратном направлении так же. Если появится такой маршрут, жизнь немалочисленного количества горожан станет полегче, пусть и преимущественно живущих на окраинах города, но отчисляющих такой же НДФЛ как и жители центра, - объясняет свою позицию липчанин.
Предложение о создании маршрута №315к будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 20 апреля. Если к этому сроку идея наберет не менее 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
- Предлагаю ввести маршрут №315к (или муниципальный):Цемзавод, Ковалёва, Заводская, Студёновская, Гагарина, Космонавтов, Кольцо 9 микр. Московская, 19 микр, Ривьера, 28 микр, Свиридова, Липецкие Узоры, Воронежское Шоссе, Ударников, Юношеская/Переезд, переулок Рудный. И в обратном направлении так же. Если появится такой маршрут, жизнь немалочисленного количества горожан станет полегче, пусть и преимущественно живущих на окраинах города, но отчисляющих такой же НДФЛ как и жители центра, - объясняет свою позицию липчанин.
Предложение о создании маршрута №315к будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 20 апреля. Если к этому сроку идея наберет не менее 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
608