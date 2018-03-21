Происшествия
сегодня, 07:45
В центре Липецка горела «Toyota Camry»
Причина пожара устанавливается.
Сегодня в 01:02 во дворе дома №3 по улице Плеханова загорелся автомобиль «Toyota Camry».
Пламя тушили два отделения пожарных. Машину удалось отстоять - огонь повредил только моторный отсек.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили два отделения пожарных. Машину удалось отстоять - огонь повредил только моторный отсек.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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