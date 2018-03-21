Происшествия

сегодня, 07:45

В центре Липецка горела «Toyota Camry»

6 1438
#пожар
В центре Липецка горела «Toyota Camry»

 Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 01:02 во дворе дома №3 по улице Плеханова загорелся автомобиль «Toyota Camry».

Пламя тушили два отделения пожарных. Машину удалось отстоять - огонь повредил только моторный отсек.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
6 1438
#пожар

Комментарии (6)

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Баста

4 минуты назад
Спасибо Центру за это (за совет).....
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центр

9 минут назад
в гараж машину ставить надо
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Эксперт

11 минут назад
А лучше две.....
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всего одну,

14 минут назад
БК Леон, но ментовскую
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БК Леон

27 минут назад
Делаем ставки господа сколько надо сжечь машин что бы разбудить спящих ментов.....
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БК зенит

29 минут назад
Делаем ставки господа сколько машин сгорит в следующую ночь.......
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