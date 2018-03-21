Общество

вчера, 22:49

Хакеры прикрылись Липецком, взламывая биржу криптовалют

3 369
#криптовалюта #хакеры
2
Хакеры прикрылись Липецком, взламывая биржу криптовалют

Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, которая недавно подверглась неудавшейся попытке взлома, проанализировав список доменов, обслуживающих фишинговые копии криптовалютных сервисов, и сравнив их с IP-адресом (213.87.134.39), который использовали для создания API-ключей, обнаружила, что атака была произведена из российского Липецка.

В заявлении подчеркивается, что мошенники могли использовать VPN-сервисы для сокрытия своих личностей и местоположения, из чего следует, что Липецк может быть лишь прикрытием, но представители биржи почти уверены, что хакеры проживают в Восточной Европе.

По предварительным данным, операцию, скорее всего, осуществила группа хакеров, однако есть вероятность того, что организация имеет дело с одиночкой, сообщает Банкир.ру со ссылкой на ForkLog.

Биржа криптовалют Binance подверглась хакерской атаке в начале марта. За информацию о хакерах криптобиржа назначила вознаграждение в 250 тысяч долларов.

3 369
#криптовалюта #хакеры
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкаш

вчера, 23:40
https://ru.myip.ms/info/whois/213.87.134.39 — Whois владельца адреса.
ответить

Алкаш

вчера, 23:39
Какой VPN если IP-адрес принадлежит MTS? Адрес сотового оператора.
ответить

Гость

вчера, 22:58
ну ...колитесь кто из вас ? ;))
ответить

Еще в рубрике

Липецкая семья сможет накопить на квартиру за 2 года и 1 месяц
#жилье
17
Липецкая семья сможет накопить на квартиру за 2 года и 1 месяц

вчера, 22:19

Общество
На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой
#Контрафакт #алкоголь
26
На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой

вчера, 20:10

Общество
У Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуационная служба
#Петровский мост
21
У Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуационная служба

вчера, 18:00

Общество
В Быхановом саду установят 30-метровое колесо обозрения
#парки
22
В Быхановом саду установят 30-метровое колесо обозрения

вчера, 17:57

Общество
Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии
#УФСИН
7
Руководство УФСИН встретилось с заключенными липецкой колонии

вчера, 17:31

Общество
В Ельце открылся центр поддержки замещающих семей
#опека
1
В Ельце открылся центр поддержки замещающих семей

вчера, 17:25

Общество