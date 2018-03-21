Хакеры прикрылись Липецком, взламывая биржу криптовалют

Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, которая недавно подверглась неудавшейся попытке взлома, проанализировав список доменов, обслуживающих фишинговые копии криптовалютных сервисов, и сравнив их с IP-адресом (213.87.134.39), который использовали для создания API-ключей, обнаружила, что атака была произведена из российского Липецка.

В заявлении подчеркивается, что мошенники могли использовать VPN-сервисы для сокрытия своих личностей и местоположения, из чего следует, что Липецк может быть лишь прикрытием, но представители биржи почти уверены, что хакеры проживают в Восточной Европе.

По предварительным данным, операцию, скорее всего, осуществила группа хакеров, однако есть вероятность того, что организация имеет дело с одиночкой, сообщает Банкир.ру со ссылкой на ForkLog.

Биржа криптовалют Binance подверглась хакерской атаке в начале марта. За информацию о хакерах криптобиржа назначила вознаграждение в 250 тысяч долларов.