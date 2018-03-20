Липецкая семья сможет накопить на квартиру за 2 года и 1 месяц

Правда при этом никто не должен есть, пить, одеваться, а только откладывать деньги

Как сообщает Финмаркет , аналитики ЦИАН проанализировали средние цены на жильё (отдельно для новостроек и вторичного рынка) и среднемесячную заработную плату по крупным городам России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру (при условии, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение жилья). Расчеты выполнялись для 49 кв. м. в новостройке и 54 кв. м. на вторичном рынке.

Согласно полученным данным, в 8 городах (из 47 крупнейших по численности населения в РФ) среднестатистической семье потребуется более 3 лет для накопления на новое жильё площадью 49 кв. м. на первичном рынке, в остальных городах данный показатель составит от 2 до 3 лет.

На вторичном рынке индекс доступности жилья больше 3 лет в 11% городов.

Рейтинг крупных городов-миллионников России по индексу доступности жилья на первичном рынке возглавил Челябинск. Для того, чтобы купить квартиру в новостройке в столице Челябинской области, местному жителю потребуется 2,1 год, на вторичном рынке данный показатель немного больше - 2,4 года. Здесь среднемесячный доход работника в 2017 году (38 тыс. руб.) почти сопоставим с ценой одного квадратного метра жилья на первичном рынке (39 тыс. руб./кв. м). На втором месте Красноярск, где индекс доступности жилья составил 2,2 года.

Несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по уровню среднего дохода за 2017 год, жителям данных городов придётся дольше всех откладывать на квартиру - 4,0 и 3,7 лет соответственно.

В Саратове индекс доступности жилья составляет 2 года, что является одним из самых низких значений среди крупных городов России с численностью населения от 400 тыс. до 1 млн. человек. На второй позиции Брянск, где индекс составил 2,1 год. Такое же количество лет понадобится жителям Липецка, Оренбурга и Краснодара для того, чтобы накопить на квартиру средней площадью 49 кв. м. Индекс доступности жилья на вторичном рынке в перечисленных городах тоже находится в диапазоне от 2 до 3 лет.

Больше всего времени потребуется потенциальным покупателям, которые хотят обзавестись собственной жилой недвижимостью в новостройках крупных городов Крымского полуострова - Севастополе (5,3 лет) и Симферополе (4,1 год). В рейтинге стоимости квадратного метра на первичном рынке России они входят в десятку лидеров, а среднемесячная заработная плата в них на 20-30% ниже, чем по России в целом. На вторичном рынке индекс доступности ещё больше - 6,6 и 5,1 год соответственно.