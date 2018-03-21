сегодня, 09:30
К транспортному коллапсу будьте готовы!
Глава Липецка приносит извинения за причиняемые неудобства горожанам в связи с закрытием на ремонт Петровского моста, но эта работа должна быть сделана.
- Давайте ещё раз пройдемся по нюансам, чтобы с минимальными издержками для населения прожить это время, - обратился к присутствующим глава Липецка Сергей Иванов.
Напомним, что на ремонт мост закроют для движения транспорта в эту пятницу 23 марта в 21.00. Подрядчик будет реконструировать объект до 25 декабря. Получается, девять месяцев горожане будут жить в условиях перманентного ЧП, ежедневно перерастающего в часы-пик в транспортный коллапс, ведь на вход и выход в этом месте Липецка будет работать только новая часть Петровского моста, по которой в одну нитку будет осуществляться движение транспорта с одного берега реки Воронеж на другой.
- Мы думали и о понтонной переправе, и о реверсивном движении, но в итоге остановились на том, чтобы обеспечить максимальный трафик через Октябрьский мост. Просто немного надо к новому порядку адаптироваться горожанам. Через две-три недели мы увидим, как работает дамба на Матырском водохранилище, Октябрьский и Троицкий мосты. Но, конечно, трудности при движении через Октябрьский мост и новую часть Петровского моста будут. У Петровского моста будут заторы, - сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
Чтобы по максимуму облегчить перемещение липчан между Правобережьем и Левобережьем, мэрия загодя попросила липчан по возможности пользоваться другими мостами города: сокольским, Октябрьским и Троицким. Также чиновники обратились к работникам предприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. Мол, один автобус заменят 60 легковых автомобилей. Помимо ретрансляции этого предложения персоналу руководство НЛМК и резиденты ОЭЗ «Липецк» приняли решение о частичном переводе сотрудников на иные графики работы во избежание транспортных заторов в часы-пик. В итоге кто-то станет к станку в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Для детей работников НЛМК и иных предприятий муниципальные детские сады будут работать до 20.00 (в них будут организованы так называемые смешанные группы, в которой дети будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы).
- Мы однозначно выполним свои обязанности перед работниками предприятий в части работы детских садов. Я сам, если что, буду с детьми няньчиться! - заверил трудовые коллективы Сергей Иванов.
- По нашим подсчетам, в часы-пик через Петровский мост проходит до 3800 единиц автотранспорта в час. По договорённости с НЛМК они, изменив графики работы, убрали тысячу машин с Петровского моста на другое время. По грубым подсчетам, нужно убрать с нового Петровского моста, где движение будет организовано в одну полосу, ещё тысячу машин. Иначе пробок не миновать, - сказал Сергей Иванов.
По словам заместителя гендиректора ОЭЗ "Липецк" Владимира Кадакина, резиденты зоны попросили персонал пользоваться Троицким и сокольским мостами "под честное слово работников". В свою очередь, глава Липецка попросил сотрудников ГИБДД включиться в работу: останавливать автомобилистов в промзоне Левобережья и просить их пользоваться иными подъездными путями ("гаишники", кстати, от этого предложения отказались, мол, выдергивание отдельных машин из потока только провоцирует образование заторов на дорогах).
- В настоящее время дорога от площади Металлургов до площади Революции в часы-пик составляет для автомобилистов 10 минут. С учётом перекрытия старого Петровского моста это время увеличится по пессимистическим подсчетам до 45 минут, - сказал Алексей Бахтин.
Некоторые горячие головы из технического университета хотели бы полностью запретить движение личного автотранспорта по новому Петровскому мосту, разрешив его только для автобусов. Но эта идея не нашла поддержки. Было решено, что на предприятиях Левобережья необходимо применение жёсткого админресурса, чтобы уменьшить количество легкового автотранспорта, мол, люди не будут рисковать потерей работы ради личных удобств. В то же время дептранс мэрии не видит возможности увеличения количества автобусов, иначе не избежать транспортного коллапса в других частях города, в частности, на проспекте Победы.
Во избежание заторов в течение первого месяца ремонтных работ на подъездах к новой части Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД. Также рядом с путепроводом предусмотрено дежурство эвакуаторов, чтобы в случае аварий быстро освобождать проезд.
Кроме того, на подъездах к действующей ветке Петровского моста, Октябрьскому мосту и прилегающих к ним магистралях установлены 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени они будут отражать дорожную ситуацию на обоих мостах, проспекте и площади Мира, улицах Октябрьской и Фрунзе, площадях Революции и кольца у памятника Танкистам. Сервис camera.lipetsk.ru/traffic будет общедоступен: автолюбители в случае возникновения заторов смогут заранее выбрать альтернативные пути движения.
Также в мэрии побеспокоились об изменениях в графиках движения автобусов.
Так, на маршрутах № 33, 33а, 325 отменяется заезд к Петровскому рынку (от Театральной площади автобусы проследуют по улице Октябрьской, а движение в обратном направлении останется неизменным). Маршруты № 8, 17, 28 и 28а, 40, 308 и 308к, 317, 321, 332, 342, 343, 353 от остановки «Петровский рынок» будут совершать разворот и далее следовать по улицам Фрунзе и Октябрьской к выезду на Петровский мост без изменений движения в обратном направлении. Путь следования автобусного маршрута № 40а будет сокращен до остановочного пункта «ТЦ «Квартал» (ул. З.Космодемьянской).
Во избежание заторов на кольце площади Мира в утренние часы пик автобусы, следующие по маршруту №34, от пересечения улиц Зои Космодемьянской и Алмазной продолжат двигаться по улице Ферросплавная через переулок Бестужева и проспект Мира до остановочного пункта «ТЦ «Квартал». Движение в обратном направлении организовано без изменений.
В прямом и в обратном направлении изменится путь следования маршрута №9. Будет исключен его заезд на площадь Петра Великого. Огибать данный участок автобусы будут также по улицам Фрунзе и Неделина.
Для исключения заторов на Петровском мосту в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки начнут свою работу маршруты № 306«О», 308«О», 308к«О» («О» - значит, через Октябрьский мост).
Подробную информацию о времени отправления автобусов маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15, ознакомиться с расписанием на официальном сайте www.deptrans48.ru или на сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
- У нас остались непереспределенными порядка 500 автомобилей в час. Чтобы они на Петровский мост в часы-пик не совались. Вот над этим нужно нам всем поработать, - этими словами закончил совещание глава Липецка.
Бывалый
skrip
Михаил
Мамаша с детьми
Алекс
За 9 месяцев
Светлана
ЭХ
СРОЧНО ПЕРЕСМОТР 40 ИЛИ 40 А МАТЫРА
Николай