Культура

сегодня, 21:32

К 100-летию российской армии в Липецке презентуют книгу

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#армия

Презентация пройдёт в военно-исторической библиотеке.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 22 марта в 14.00 в Военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза М.В.Водопьянова состоится презентация 3-го тома сборника «Мы из “Воинского содружества”».

Трёхтомник является визитной карточкой литературной организации, отмечающей в этом году десятилетие своего существования. Цвета каждого тома соответствуют цветам российского флага, а завершающая книга трехтомника посвящена 100-летию Российской Армии и Военно-морского флота.

Выход этих литературно-публицистических сборников – заметное событие в отечественной патриотической литературе: в них представлены произведения прозаиков, поэтов, публицистов и краеведов, большинство из которых – бывшие военнослужащие, награжденные государственными и ведомственными наградами.
2 219
#армия

Комментарии (2)

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я присягали СССР

43 минуты назад
вообще то российской армии всего 16 лет
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гость

сегодня, 21:51
российской армии и вмф?
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