К 100-летию российской армии в Липецке презентуют книгу

Презентация пройдёт в военно-исторической библиотеке.

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 22 марта в 14.00 в Военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза М.В.Водопьянова состоится презентация 3-го тома сборника «Мы из “Воинского содружества”».



Трёхтомник является визитной карточкой литературной организации, отмечающей в этом году десятилетие своего существования. Цвета каждого тома соответствуют цветам российского флага, а завершающая книга трехтомника посвящена 100-летию Российской Армии и Военно-морского флота.



Выход этих литературно-публицистических сборников – заметное событие в отечественной патриотической литературе: в них представлены произведения прозаиков, поэтов, публицистов и краеведов, большинство из которых – бывшие военнослужащие, награжденные государственными и ведомственными наградами.