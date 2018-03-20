Три липецкие девушки представят Россию на первенствах мира и Европы по панкратиону (ФОТО)

У наших бойцов в Казани полный комплект медалей.

Полный комплект медалей завоевали бойцы сборной Липецкой области в первенстве России по панкратиону, которое завершилось в Казани.

Любопытно, что жесткий и мужественный вид спорта липецкая команда на этот раз вытащила на «женских плечах». Марина Хачатурянц заняла первое место в своей весовой категории, Валерия Ливенцева – второе, а Анна Акимова – третье.

Как рассказал GOROD48 руководитель и основатель знаменитой липецкой школы единоборств Игорь Воротынцев, все три липчанки вошли в состав сборной России и будут защищать честь нашей страны в первенстве Европы в Германии в июле и первенстве мира в Белоруссии в октябре.

Подготовили девчат Валерий Коростинский, Андрей Шишкин и Алан Качмазов. Непосредственно во время турнира со спортсменками работал Коростинский, который успевал и быстро разбирать бои, и давать дельные советы, и психологически настраивать учениц. При этом Валерий еще и умудрялся судить соревнования и даже получил специальный приз. Как лучший арбитр турнира.

Остается добавить, что с первенстве России выступали 800 бойцов из 60 регионов страны.







Федерация панкратиона является одной из самых молодых в Липецкой области, но ее представители демонстрируют высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. В Липецке уже подготовили победителя первенства Европы (Максима Бочарникова). Поездка в Казань состоялась благодаря помощи областного управления по физической культуре и спорту, которым руководит Владимир Дементьев.