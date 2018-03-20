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На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой

9 754
#Контрафакт #алкоголь
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На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой

Изъятые 73 бутылки оказались «палеными».

Точку незаконной продажи алкоголя выявили в Липецке на улице Московской. В районе дома №47 водку здесь в открытую продавали в киоске, хотя в таких объектах запрещена продажа любого алкоголя.

Для того, чтобы проникнуть внутрь киоска, сотрудникам управления потребительского рынка администрации Липецкой области пришлось прибегнуть к помощи сотрудников правоохранительных органов.

После прибытия сотрудников оперативной группы, работниками управления проведен осмотр киоска, изъяты 73 бутылки контрафактной водки, - сообщили в ведомстве.

Фото misanec.ru

9 754
#Контрафакт #алкоголь
1

Комментарии (9)

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Animal planet

7 минут назад
100%, че дебил,а если люди отравятся,и тем более школа рядом.
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73 бутылки

25 минут назад
Фигня,как и в прежние времена таксисты всегда выручат,правда подороже.
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Ворчун

28 минут назад
А на Циолковского в районе дома 3/1 торгуют круглосуточно! Там хозяин чурка, всех купил! Сам звонил в полицию а через час пошёл купил! 100 р. всё удовольствие!)))
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rukalip

33 минуты назад
Алкан с пятнадцатого, Пушилина некто
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Алкан с пятнадцатого

33 минуты назад
Леликова штоль? Или Егорова?
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100%

36 минут назад
чей киоск сделай памятку для своих кур-продавщиц как действовать в экстренных ситуациях с грабителями в погонвх или предписаниями
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Ждите

43 минуты назад
Студентка Полина, писек.
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Россия скр

47 минут назад
Давай те я вам все киоски сдам их много где полянка в открытую или другие под крышей органов
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деградируют барыги

50 минут назад
тупая продавщица не додумалась вылить паленку под пол , теперь получай ахрененный штраф из за 73 бутылок
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