сегодня, 20:10
На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой
Изъятые 73 бутылки оказались «палеными».
Точку незаконной продажи алкоголя выявили в Липецке на улице Московской. В районе дома №47 водку здесь в открытую продавали в киоске, хотя в таких объектах запрещена продажа любого алкоголя.
Для того, чтобы проникнуть внутрь киоска, сотрудникам управления потребительского рынка администрации Липецкой области пришлось прибегнуть к помощи сотрудников правоохранительных органов.
После прибытия сотрудников оперативной группы, работниками управления проведен осмотр киоска, изъяты 73 бутылки контрафактной водки, - сообщили в ведомстве.
Фото misanec.ru
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