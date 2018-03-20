На улице Московской штурмом пришлось брать киоск, в открытую торговавший водкой

Изъятые 73 бутылки оказались «палеными».

Точку незаконной продажи алкоголя выявили в Липецке на улице Московской. В районе дома №47 водку здесь в открытую продавали в киоске, хотя в таких объектах запрещена продажа любого алкоголя.

Для того, чтобы проникнуть внутрь киоска, сотрудникам управления потребительского рынка администрации Липецкой области пришлось прибегнуть к помощи сотрудников правоохранительных органов.

После прибытия сотрудников оперативной группы, работниками управления проведен осмотр киоска, изъяты 73 бутылки контрафактной водки, - сообщили в ведомстве.



Фото misanec.ru

