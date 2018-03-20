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сегодня, 19:34
Липецкая вечЁрка: депутат на мопеде, ожидание метели и несбывшийся понтонный мост
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 20 марта.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено уголовному делу в отношении сельского депутата. Обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про предостережение спасателей. По данным синоптиков сегодня вечером и в течении дня 21 марта в регионе ожидается умеренный, местами сильный снегопад.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Глава Липецка Сергей Иванов считает понтонный мост слишком дорогой и в то же время малозначимой в плане транспортного трафика конструкцией.
Горячо в комментариях к новости про аварию с участием городского транспорта. На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов столкнулись автобус «Мерседес» маршрута №354 и автомобиль «Лексус».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о работе над ошибками. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка отреагировали на замеченную горожанами ошибку в оформленииинформационного стенда у Петровского моста.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено уголовному делу в отношении сельского депутата. Обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про предостережение спасателей. По данным синоптиков сегодня вечером и в течении дня 21 марта в регионе ожидается умеренный, местами сильный снегопад.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Глава Липецка Сергей Иванов считает понтонный мост слишком дорогой и в то же время малозначимой в плане транспортного трафика конструкцией.
Горячо в комментариях к новости про аварию с участием городского транспорта. На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов столкнулись автобус «Мерседес» маршрута №354 и автомобиль «Лексус».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о работе над ошибками. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка отреагировали на замеченную горожанами ошибку в оформленииинформационного стенда у Петровского моста.
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