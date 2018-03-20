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сегодня, 19:34

Липецкая вечЁрка: депутат на мопеде, ожидание метели и несбывшийся понтонный мост

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: депутат на мопеде, ожидание метели и несбывшийся понтонный мост
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 20 марта.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено уголовному делу в отношении сельского депутата. Обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про предостережение спасателей. По данным синоптиков сегодня вечером и в течении дня 21 марта в регионе ожидается умеренный, местами сильный снегопад.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ремонта Петровского моста. Глава Липецка Сергей Иванов считает понтонный мост слишком дорогой и в то же время малозначимой в плане транспортного трафика конструкцией.

Горячо в комментариях к новости про аварию с участием городского транспорта. На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов столкнулись автобус «Мерседес» маршрута №354 и автомобиль «Лексус».

Между тем, особо импонирует читателям сообщение о работе над ошибками. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка отреагировали на замеченную горожанами ошибку в оформленииинформационного стенда у Петровского моста.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (2)

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46 минут назад
снегопада не будет расслабьтесь Вас обманули метеорологи которые даже в окно не глядят для прогноза,а пользуются приложением с мобильного так и называется "погода"
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Гость

сегодня, 19:56
В теченИИ(реки), но в теченИЕ(дня или если речь идёт о времени). У Город 48 самые бездарные редакторы
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