У Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуационная служба

В Липецке готовятся к закрытию на реконструкцию Петровского моста: его старая часть п будет перекрыта для транспорта 23 марта в 21.00.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение первого месяца на подъездах к действующей части моста с правого и левого берега будут работать экипажи ГИБДД. Также рядом с путепроводом предусмотрено дежурство эвакуационной службы, чтобы в случае аварии быстро освобождать проезд.



Кроме того, на подъездах к действующей ветке Петровского моста, Октябрьскому мосту и прилегающих к ним магистралях установлено 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени они будут отражать дорожную ситуацию на обоих мостах, проспекте и площади Мира, улицах Октябрьской и Фрунзе, площадях Революции и кольцевой развязке у памятника Танкистам. Девять камер Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» уже подключил. Остальные заработают до конца недели.



Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям, которые в случае возникновения заторов, смогут заранее выбрать альтернативные пути движения.