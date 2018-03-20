Общество

сегодня, 18:00

У Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуационная служба

11 1464
#Петровский мост
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У Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуационная служба
В Липецке готовятся к закрытию на реконструкцию Петровского моста: его старая часть п будет перекрыта для транспорта 23 марта в 21.00.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение первого месяца на подъездах к действующей части моста с правого и левого берега будут работать экипажи ГИБДД. Также рядом с путепроводом предусмотрено дежурство эвакуационной службы, чтобы в случае аварии быстро освобождать проезд.

Кроме того, на подъездах к действующей ветке Петровского моста, Октябрьскому мосту и прилегающих к ним магистралях установлено 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени они будут отражать дорожную ситуацию на обоих мостах, проспекте и площади Мира, улицах Октябрьской и Фрунзе, площадях Революции и кольцевой развязке у памятника Танкистам. Девять камер Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» уже подключил. Остальные заработают до конца недели.

Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям, которые в случае возникновения заторов, смогут заранее выбрать альтернативные пути движения.
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#Петровский мост
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Комментарии (11)

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Житель

13 минут назад
У Ростелеком часы на камерах спешат или они в будущее смотрят?
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Наташа

27 минут назад
ужас))) * )) мат ( емкость для рыбок)
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Наташа

28 минут назад
Мэр Иванов, ничего... у меня слово "Аква) * #34; тоже посчитали за мат)))
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Мэр Иванов

29 минут назад
Бл@, сделайте модерацию нормальную. Литературные слова на звездочки меняете.
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Мэр Иванов

30 минут назад
*
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Мэр Иванов

31 минуту назад
модератор, ты слово * не знаешь? Так знай, это не мат.
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Мэр Иванов

33 минуты назад
Понтонный мост они хотят. Может, вам еще виадук * установить? Губы закатайте уже и езжайте на автобусе.
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пюпитр

сегодня, 18:26
Итр, положи Букварь себе на стол, Емелюшка!
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Итр

сегодня, 18:17
Поставте понтонный мост, ублютки.
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1234

сегодня, 18:10
чтобы знать где дружбаны стоят))
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