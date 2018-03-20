Общество

сегодня, 17:57

В Быхановом саду установят 30-метровое колесо обозрения

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#парки
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В Быхановом саду установят 30-метровое колесо обозрения

В новом сезоне парки Липецка обещают горожанам новые аттракционы. Как ссобщает пресс-служба администрации Липецка, в парке «Быханов Сад» территория возле центрального входа превратится в зону прогулок, где смогут проводить время пожилые люди, а также мамы с маленькими детьми.

- Для юных липчан, которые уже научились передвигаться без поддержки взрослых, мы организуем «тактильные клумбы» - участки с разными видами покрытия (песок, галька, древесная кора и т.д.) прогулки по которым признаны одним из лучших средств профилактики плоскостопия и целого ряда других заболеваний, - рассказала директор парка «Быханов Сад» Людмила Бочарова.

На площадке ближе к улице Тельмана разместят 23 аттракциона, арендуемых у специализированной екатеринбургской фирмы. В их числе как устройства для экстремалов, так и детские карусели. К празднованию Дня города в парке появится летняя эстрада. Полюбоваться красотой Липецка с тридцатиметровой высоты можно будет, поднявшись на колесе обозрения. Его смонтируют с наступлением теплого времени года.

Обновленным встретит жителей и гостей областного центра и Нижний парк. Устаревшие «Веселые горки» заменит подобный аттракцион с названием «Гусеница». Проверить свою меткость посетители смогут в лучном тире, который обустроят неподалеку от «Зеленого театра». Также появится арт-объект, на который руководство учреждения возлагает большие надежды.

- В этом году рядом с фонтаном «Липа» будут установлены трехметровые уличные часы. Мы надеемся, что этот объект не только привлечет туристов, но станет еще одной знаковой точкой нашего города, где люди будут назначать встречи и свидания, - отметил директор Нижнего парка Николай Калимбет.

Специально для маленьких посетителей возведут деревянный городок. Запечатлеть приятные моменты отдыха желающие смогут сфотографировавшись у вечнозеленых топиариев, которых в этом сезоне станет больше. 

Парк Победы ждет приверженцев здорового образа жизни всех возрастов. Как рассказал руководитель учреждения культуры Евгений Бобылев, в этом году здесь увеличится количество так называемых  «живых уголков».

- Это скамейки, рядом с которыми мы разместили песочницу, фигурку, вырезанную из дерева и точку буккроссинга. Главное, что все эти объекты расположены в непосредственной близости к многолетним елям. Как известно, хвойные растения – источник фитонцидов, полезных и необходимых для жителей города, - отмечает директор парка Победы Евгений Бобылев.

Кроме того, летом на территории центра семейного отдыха «Забава» откроет свои двери экокафе. Продукты для разнообразных блюд, которые предложат здесь посетителям, будут произрастать неподалеку на французских грядках.

В рамках подготовки к весенне-летнему сезону во всех парках запланировано проведение субботников по уборке мусора и веток, подготовка клумб, газонов,  плановый осмотр аттракционов, озеленение. 

- В 2018 году на выполнение муниципального задания паркам города выделено около 18 миллионов  рублей – на 600 тысяч больше чем в 2017-м. Средства будут направлены, прежде всего, на текущее содержание территории, - сообщил председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько.

10 662
#парки
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Комментарии (10)

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маша

3 минуты назад
Думаю, городу надо больше тротуарной плитки. Предлагаю выложить плиткой дорогу от Липецка до Грязей. Кстати кому завод по ее производству принадлежит?
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Марфа

6 минут назад
* *
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Уберите

17 минут назад
этот идиотский парк миниатюр
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ывфыва

23 минуты назад
в Быхановом саду можно и 40 метровое, чтобы можно было рассматривать город с высоты полета воробья
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Екатерина Иншакова

35 минут назад
Госпожа Бочарова, а за какую тротуарную плитку вы в прошлом году переплатили более 500 тыс.рублей? Ведь дорожки в парке полгода были завалены ужасным щебнем, и лишь к Дню Города их быстро закатали в асфальт. Где деньги?
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Светлана

56 минут назад
Две трети парка отгорожено идиотским непонятным "ПАРКОМ МИНИАТЮР"!!! - как можно вообще планировать какое-либо благоустройство парка, где поперек аллей стоит забор? МОШЕННИКИ, ОСВОБОДИТЕ ПАРК ДЛЯ ЛИПЧАН
ответить

И

сегодня, 18:35
Для их выродков
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Злата

сегодня, 18:33
Все для элиты липецкой, живущей в этом районе
ответить

1234

сегодня, 18:31
5+
ответить

Екатерина Иншакова

сегодня, 18:29
Тут ниже сегодня опубликована информация о выявленных счетной палатой нарушениях при закупке плитки в Быхановом Саду и заведенном уголовном деле после проверки в Нижнем Парке. Как могут и дальше руководить муниципальными учреждениями эти прохиндеи и очковтиратели: Малько, Бочарова и Калимбет?
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