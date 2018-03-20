Родителей проверяют прямо у детских садов

После Липецка специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД будут дежурить у детских садов в районах области.

Как сообщает Управление административных органов, в Липецке совместный патруль Госавтоинспекции и Роспотребнадзора провел всеобуч по качеству детских автокресел вблизи детских садов. Его участники проверяли не только наличие детских удерживающих устройств, но и соответствие их предъявляемым требованиям безопасности.



В рамках проведения целенаправленного профилактического мероприятия одним из мест несения службы стал детский сад на проспекте Победы, где автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей, а представители Роспотребнадзора - детские удерживающие устройства на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.



Основная масса автомобилистов заботится о своих детях и перевозит юных пассажиров с соблюдением всех правил дорожной безопасности.



В ходе проводимых мероприятий представители Роспотребнадзора рассказывали родителям-автомобилистам, каким образом необходимо правильно подбирать детское автокресло ребенку и раздавали соответствующие памятки.



Кроме того, детское удерживающее устройство должно иметь износостойкую маркировку, инструкцию на русском языке. Одновременно на упаковке должен быть указан адрес, по которому покупатель может получить дополнительную информацию о правильной установке устройства.



Подобные мероприятия в соответствии с совместным планом работы УГИБДД УМВД России по Липецкой области и регионального Роспотребнадзора пройдут во всех районах нашей области.