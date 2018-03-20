Общество

33 минуты назад

Родителей проверяют прямо у детских садов

4 526
#дети
1

После Липецка специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД будут дежурить у детских садов в районах области.

Как сообщает Управление административных органов, в Липецке совместный патруль Госавтоинспекции и Роспотребнадзора провел всеобуч по качеству детских автокресел вблизи детских садов. Его участники проверяли не только наличие детских удерживающих устройств, но и соответствие их предъявляемым требованиям безопасности.

В рамках проведения целенаправленного профилактического мероприятия одним из мест несения службы стал детский сад на проспекте Победы, где автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей, а представители Роспотребнадзора - детские удерживающие устройства на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.

Основная масса автомобилистов заботится о своих детях и перевозит юных пассажиров с соблюдением всех правил дорожной безопасности.

В ходе проводимых мероприятий представители Роспотребнадзора рассказывали родителям-автомобилистам, каким образом необходимо правильно подбирать детское автокресло ребенку и раздавали соответствующие памятки.

Кроме того, детское удерживающее устройство должно иметь износостойкую маркировку, инструкцию на русском языке. Одновременно на упаковке должен быть указан адрес, по которому покупатель может получить дополнительную информацию о правильной установке устройства.

Подобные мероприятия в соответствии с совместным планом работы УГИБДД УМВД России по Липецкой области и регионального Роспотребнадзора пройдут во всех районах нашей области.
4 526
#дети
1

Комментарии (4)

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Новосельцев Анатолий Ефремович

2 минуты назад
Надо теперь подальше останавливаться и пешком прогуляться , что бы с мусора и не встречаться !
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женщина со вкусом

5 минут назад
прямо вакханалия цветов какая-то
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женщина со вкусом

6 минут назад
Какой пугающий фасад у садика на превью. Жуть. Бедные дети. Уж лучше б он был просто кирпичный..
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Серега

13 минут назад
Это очередной способ помочь семьям с детьми - обобрать, всместо того чтобы следить сколько пьяных за рулем на джипах, они обирают у детских садов - позорище, страна дибилов
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