Общество
33 минуты назад
Родителей проверяют прямо у детских садов
После Липецка специалисты Роспотребнадзора и сотрудники ГИБДД будут дежурить у детских садов в районах области.
Как сообщает Управление административных органов, в Липецке совместный патруль Госавтоинспекции и Роспотребнадзора провел всеобуч по качеству детских автокресел вблизи детских садов. Его участники проверяли не только наличие детских удерживающих устройств, но и соответствие их предъявляемым требованиям безопасности.
В рамках проведения целенаправленного профилактического мероприятия одним из мест несения службы стал детский сад на проспекте Победы, где автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей, а представители Роспотребнадзора - детские удерживающие устройства на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.
Основная масса автомобилистов заботится о своих детях и перевозит юных пассажиров с соблюдением всех правил дорожной безопасности.
В ходе проводимых мероприятий представители Роспотребнадзора рассказывали родителям-автомобилистам, каким образом необходимо правильно подбирать детское автокресло ребенку и раздавали соответствующие памятки.
Кроме того, детское удерживающее устройство должно иметь износостойкую маркировку, инструкцию на русском языке. Одновременно на упаковке должен быть указан адрес, по которому покупатель может получить дополнительную информацию о правильной установке устройства.
Подобные мероприятия в соответствии с совместным планом работы УГИБДД УМВД России по Липецкой области и регионального Роспотребнадзора пройдут во всех районах нашей области.
В рамках проведения целенаправленного профилактического мероприятия одним из мест несения службы стал детский сад на проспекте Победы, где автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей, а представители Роспотребнадзора - детские удерживающие устройства на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.
Основная масса автомобилистов заботится о своих детях и перевозит юных пассажиров с соблюдением всех правил дорожной безопасности.
В ходе проводимых мероприятий представители Роспотребнадзора рассказывали родителям-автомобилистам, каким образом необходимо правильно подбирать детское автокресло ребенку и раздавали соответствующие памятки.
Кроме того, детское удерживающее устройство должно иметь износостойкую маркировку, инструкцию на русском языке. Одновременно на упаковке должен быть указан адрес, по которому покупатель может получить дополнительную информацию о правильной установке устройства.
Подобные мероприятия в соответствии с совместным планом работы УГИБДД УМВД России по Липецкой области и регионального Роспотребнадзора пройдут во всех районах нашей области.
Новосельцев Анатолий Ефремович
женщина со вкусом
женщина со вкусом
Серега