В Липецкой области метель и до -16﻿

В ближайшие сутки с выходом на территорию Липецкой области южного циклона повсеместно ожидается снег различной интенсивности, местами метель, на дорогах снежные накаты.

22 марта регион окажется в тылу уходящего на восток циклона - пройдет небольшой снег. 23 марта в области повышенного атмосферного давления будет хорошая погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-8 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами небольшой снег, днем умеренный, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные накаты. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью -6 -11 градусов, при прояснениях до -16, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

Самым теплым 21 марта в Липецке был в 2007 году: +14, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1958 году — 24 градусов мороза.