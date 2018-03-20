Общество

56 минут назад

Встреча «Мерседеса» и ям обошлась мэрии почти в 50 000 рублей

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#ДТП #ямы #дороги
3
Встреча «Мерседеса» и ям обошлась мэрии почти в 50 000 рублей

Автомобилист отсудит возмещение ущерба.

Судебная коллегия по гражданских делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу местного автомобилиста на выводы Советского районного суда Липецка. Там в пользу владельца «Мерседес Бенц» с мэрии взыскали 29 392 рубля ущерба и 17 000 рублей за оплату услуг эксперта-оценщика.

Как указано в материалах суда, причиной обращения в суд и иска в адрес липецких дорожников стало ДТП. Оно произошло ночью в конце прошлого февраля. Иномарка попала в ямы на дороге. Размер выбоин составлял в глубину 5 см, в длину -70 см, в ширину – 67 см и глубиной 9 см, длиной 60 см, шириной 140 см. Ущерб своего автомобиля владелец «Мерседеса» оценил в 294 829 рублей. Но ответчик по делу, департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации Липецка, оспорил сумму и попросил провести повторную экспертизу. Новое исследование оказалось не в пользу истца. Эксперт установил, что стоимость восстановительного ремонта равна без учета износа 20 963, с учетом износа 11 783 рублей. Кроме того, оценщик указал на невозможность получения ряда вмятин при попадании в яму. Истцу было направлено уведомление с предложением предоставить на осмотр эксперту автомобиль, однако, «Мерседес» представлен к осмотру не был.

Решение первой инстанции устояло при пересмотре дела. Владелец «Мерседеса» получит установленные прежде суммы.
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#ДТП #ямы #дороги
3

Комментарии (1)

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такие случаи не единичны

18 минут назад
И оплачиваются деньгами налогоплательщиков.если бы чинуши платили из своего кармана,дороги были бы качественные.
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