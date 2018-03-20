Липецкая область активнее всего импортирует из Китая, Германии, Австрии и Италии

893 млн. 700 тыс. долларов США составил внешенторговый оборот Липецкой области в январе-феврале, что на 21,3% больше, чем в прошлом году.

Экспорт вырос на 19,5 % до 781 миллиона 300 тысяч долларов, импорт - на 35,3 % до 112 миллионов 400 тысяч долларов.

В торговле со странами дальнего зарубежья экспортные операции увеличились на 18,6 % (120,3 млн. долл.), импортные - на 49,7 % (36,6 млн. долл.). Со странами ближнего зарубежья экспортные операции увеличились на 86,9 % (7 млн. долл.), а импортные операции уменьшились на 78,3% (7,3 млн. долл.).

Наибольший объем товарооборота у Липецкой области был с Турцией, Мексикой, Бельгией, Данией, Китаем, Германией, Австрией, Италией, Польшей, Латвией, Узбекистаном. Товарооборот с этими странами составляет 840,7 млн. долл. или 94,1 % от общего объема внешнеторгового оборота. Больше всего экспортных операций (по сумме товарооборота) совершено с Турцией, Мексикой, Бельгией, Данией, Германией, Латвией, Узбекистаном, Финляндией, Польшей, Ирландией — на них пришлось 98,6% всего экспорта (770,2 млн. долл.). Больше всего Липецкая область импортировала из Китая, Германии, Австрии, Италии, Польши, Бразилии, Нидерландов, Японии, Люксембурга, Словакии, Испании, Венгрии, Бельгии, Великобритании. Импорт из этих стран составил 100,7 млн. долл., или 89,6 % от объема всех импортных операций.

Основу экспорта из нашего региона составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — 94,9%. На импорт в Липецкую область поставляли больше всего следующие группы товаров: технологическое оборудование и запасные части к нему (28,5 % от общего импорта), электрические машины (17,7 %), черные металлы (9,9 %), брусчатка, бордюрные камни и плиты (8,1 %), пластмассы и изделия из них (5,0 %), изделия из черных металлов (4,2 %).

Внешнеторговые операции в январе-феврале оформляли 97 предприятий — на 59% больше, чем в прошлом году. В федеральный бюджет Липецкая таможня перечислила 1 млрд. 313,2 млн. рублей — на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

Правоохранительный блок таможни возбудил 113 дел об административных правонарушениях (нарушения валютного законодательства Российской Федерации; недостоверное декларирование товаров; невывоз либо неосуществление обратного ввоза транспортных средств физическими лицами, непредставление или несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров и др.). Штрафы на нарушителей составили 165 тыс. рублей.



