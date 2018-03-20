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сегодня, 16:44

В Липецкой области наркоманов гибнет всё больше

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В Липецкой области наркоманов гибнет всё больше

Причина - появление в регионе концентрированного героина

Как сообщают в управлении административных органов, в Липецкой области количество лиц, погибших вследствие отравлений наркотиками, увеличилось на 85,7% (2016 год: 21 чел., 2017 год: 39 чел.). Указанный рост связан с появлением в Липецкой области концентрированного героина. Наркоманы не могут точно рассчитать дозу и погибают от передозировки.

В течение всего марта месяца на территории региона проводятся профилактические мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией, сообщили в управлении.  

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Комментарии (8)

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чему радоваться?

1 минуту назад
Молодые мрут,пусть и наркоманы.слабые люди попали в ловушку и не смогли выбраться.немногим удается соскочить и начать заново.В основном это те,которым помогли родственники, друзья.остальные мрут.
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до разгула дермократии

9 минут назад
в СССР поля конопли в каждом совхозе выращивали
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добровольное рабство наркоты

11 минут назад
это радует
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Ура ура урааа

12 минут назад
Наконец-то хорошие новости
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Надо былобы

14 минут назад
Animal planet, убрали в 24 часа а пока высшие на этом руки греют
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УВД правильно,значит,отчиталось-

23 минуты назад
Количество нариков сокращается.не обманули.Зато ,с коноплёй беспонтовой ловят постоянно.
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Animal planet

51 минуту назад
Ужас,а нельзя ли как нибудь активней вычислять наркоторговцев и убрать эту заразу из нашей области. Что происходит??? Почему нельзя ввести смертную казнь за наркотики как в Азиатских странах?
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Липецкий

58 минут назад
Слава богу
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