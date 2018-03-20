В Липецкой области наркоманов гибнет всё больше

Причина - появление в регионе концентрированного героина

Как сообщают в управлении административных органов, в Липецкой области количество лиц, погибших вследствие отравлений наркотиками, увеличилось на 85,7% (2016 год: 21 чел., 2017 год: 39 чел.). Указанный рост связан с появлением в Липецкой области концентрированного героина. Наркоманы не могут точно рассчитать дозу и погибают от передозировки.

В течение всего марта месяца на территории региона проводятся профилактические мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией, сообщили в управлении.