Экономика

сегодня, 16:38

В ОЭЗ «Липецк» готовы отказаться от китайского автозавода

9 930
#автозавод #ОЭЗ "Липецк"
1
В ОЭЗ «Липецк» готовы отказаться от китайского автозавода

ОЭЗ «Липецк» готова разорвать отношения с китайским автоконцерном Lifan, если до конца 2018 года тот не построит свой первый российский автозавод. 

Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на администрацию «Особой экономической зоны «Липецк». 

Как сообщили изданию в ОЭЗ, резидентское соглашение с особой экономической зоной китайский концерн заключил в 2015 году, пообещав в тот же год начать строительство завода мощностью 60 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций оценивался в $300 млн. Но пока затраты понесла только российская сторона: к пустой площадке были подведены все необходимые инженерные коммуникации. В Lifan «Известиям» пояснили, что пока компания не планирует строить завод из-за падения рынка автомобилей. 

Гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев сообщил, что после трех лет ожидания начала строительства российского автозавода Lifan ОЭЗ поставила дедлайн для китайской компании. «Они несут ответственность за реализацию проекта. Если в течение 2018 года мы не увидим их на площадке, то участок будет предоставлен другому инвестору. В настоящий момент мы ведем переговоры с десятью компаниями». По его словам, российская сторона выполнила свои обязательства: подвела к пустому участку все необходимые инженерные коммуникации, включая железную и автомобильную дороги. По ситуации на март 2018 года инженерно-проектная документация предполагаемого завода китайской стороной администрации ОЭ не предоставлена. 

В российском офисе компании Lifan, в свою очередь, рассказали, что пока не видят необходимости в том, чтобы начинать возведение завода. «Запускать фактическое строительство мы пока не планируем. Ждем, когда рынок более-менее отыграет в благоприятную сторону. Проектная мощность завода 60 тыс. автомобилей в год, у нас продажи — 20 тыс. автомобилей. Пока рынок не выйдет на уровень 2014–2015 года, запускать завод смысла нет», — сообщил официальный представитель компании Lifan в России Алексей Марченков.

9 930
#автозавод #ОЭЗ "Липецк"
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Большой привет пропогандистам всех мастей

34 минуты назад
Более-менее правдивая оценка экономической реальности. Нахер строить завод, если сбыта нет?
ответить

Безмозглым руководителям

37 минут назад
объяснили популярно, идите нахер со своими хотелками и нищим населением. Поднялись с колен? Одевай лапти, жри лебеду, крымнащиствуй и води крестные хороводы.
ответить

Егор

40 минут назад
Ну, а че, нормалек! Бабло за коммуникации распилено. Наши в плюсах. И главное-какие опытные юристы-переговорщики, никаких санкций к китайцам за неначало работ. Видимо, получили от китайцев неплохо за этот договор!
ответить

Рома

44 минуты назад
Весь мир умеет считать деньги а не сорить ими как в кремле
ответить

Русский

49 минут назад
Это был замечательный аттракцион))))
ответить

завести туда зеленых людей

55 минут назад
надо забрать у них Шенжень по причине неэффектиавноого использования!
ответить

567

сегодня, 16:49
Китай рулит, и подходит с умом что касается денег.
ответить

Липчанин

сегодня, 16:48
Как же так, страна стремительно развивается, у нас новый старый президент, доходы прут - а китайцы гады врут что даже на уровень 15го года не вышли?
ответить

КИТАЙЦЫ

сегодня, 16:46
Молодцы.А нашим лишь бы что нибудь воткнуть.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область активнее всего импортирует из Китая, Германии, Австрии и Италии
#импорт
1
Липецкая область активнее всего импортирует из Китая, Германии, Австрии и Италии

56 минут назад

Экономика
В феврале у липчан закуплено 1256,9 тонны мяса и 5406,3 тонны молока
#сельское хозяйство
5
В феврале у липчан закуплено 1256,9 тонны мяса и 5406,3 тонны молока

15.03.2018 19:29

Экономика
Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов
#займы
9
Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов

12.03.2018 08:26

Экономика
Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли
#торговля
10
Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

08.03.2018 13:35

Экономика
Предприятия Липецкой области увеличили за год инвестиции почти на 8%
#инвестиции
6
Предприятия Липецкой области увеличили за год инвестиции почти на 8%

07.03.2018 16:20

Экономика
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга
#энергетика #рейтинг
25
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга

07.03.2018 15:24

Общество