В ОЭЗ «Липецк» готовы отказаться от китайского автозавода

ОЭЗ «Липецк» готова разорвать отношения с китайским автоконцерном Lifan, если до конца 2018 года тот не построит свой первый российский автозавод.

Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на администрацию «Особой экономической зоны «Липецк».

Как сообщили изданию в ОЭЗ, резидентское соглашение с особой экономической зоной китайский концерн заключил в 2015 году, пообещав в тот же год начать строительство завода мощностью 60 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций оценивался в $300 млн. Но пока затраты понесла только российская сторона: к пустой площадке были подведены все необходимые инженерные коммуникации. В Lifan «Известиям» пояснили, что пока компания не планирует строить завод из-за падения рынка автомобилей.

Гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев сообщил, что после трех лет ожидания начала строительства российского автозавода Lifan ОЭЗ поставила дедлайн для китайской компании. «Они несут ответственность за реализацию проекта. Если в течение 2018 года мы не увидим их на площадке, то участок будет предоставлен другому инвестору. В настоящий момент мы ведем переговоры с десятью компаниями». По его словам, российская сторона выполнила свои обязательства: подвела к пустому участку все необходимые инженерные коммуникации, включая железную и автомобильную дороги. По ситуации на март 2018 года инженерно-проектная документация предполагаемого завода китайской стороной администрации ОЭ не предоставлена.

В российском офисе компании Lifan, в свою очередь, рассказали, что пока не видят необходимости в том, чтобы начинать возведение завода. «Запускать фактическое строительство мы пока не планируем. Ждем, когда рынок более-менее отыграет в благоприятную сторону. Проектная мощность завода 60 тыс. автомобилей в год, у нас продажи — 20 тыс. автомобилей. Пока рынок не выйдет на уровень 2014–2015 года, запускать завод смысла нет», — сообщил официальный представитель компании Lifan в России Алексей Марченков.