Деловая женщина - какова ее роль в современном обществе?

Какова она: современная деловая женщина? На что она может влиять и влияет?



Современные женщины сталкиваются с целым рядом проблем: семейное насилие, дискриминация и социальное неравенство, нехватка живого общения с близкими по духу людьми и многими другими.



И все это на фоне меняющейся роли самой женщины в обществе. Старые правила и стереотипы не работают, при этом веками укоренившиеся традиции и нормы мешают обществу воспринять женщину в новой роли. Так ли это? Какова она: современная деловая женщина? На что она может влиять и влияет?



Об этом и многом другом Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Екатериной Белокопытовой, председателем департамента экономического развития администрации города Липецка, руководителем и идейным вдохновителем Клуба идейных женщин.

