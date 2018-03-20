Общество

сегодня, 16:19

Деловая женщина - какова ее роль в современном обществе?

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#Точка зрения
Деловая женщина - какова ее роль в современном обществе?

Какова она: современная деловая женщина? На что она может влиять и влияет?

Современные женщины сталкиваются с целым рядом проблем: семейное насилие, дискриминация и социальное неравенство, нехватка живого общения с близкими по духу людьми и многими другими.

И все это на фоне меняющейся роли самой женщины в обществе. Старые правила и стереотипы не работают, при этом веками укоренившиеся традиции и нормы мешают обществу воспринять женщину в новой роли. Так ли это? Какова она: современная деловая женщина? На что она может влиять и влияет?

Об этом и многом другом Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Екатериной Белокопытовой, председателем департамента экономического развития администрации города Липецка, руководителем и идейным вдохновителем Клуба идейных женщин.
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#Точка зрения

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