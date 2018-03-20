В заповеднике «Галичья гора» выявили проблемные моменты

До сих пор не убраны деревья, погибшие ещё в 2010 году.

Управлением Росприроднадзора по Липецкой области совместно с Департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному окоугу в настоящее время проводится проверка в отношении ООПТ федерального значения «Галичья гора».



Как сообщает пресс-служба управления, 15 марта государственными инспекторами осуществлен выезд с осмотром территории заповедника. В ходе осмотра и изучения документации выявлены проблемные вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования ООПТ.



В ходе текущей проверки особое внимание будет уделено охранной зоне заповедника, наличию лесной площади с древостоем, частично погибшим в результате пожара 2010 году, готовности дирекции ООПТ к пожароопасному периоду 2018 года.