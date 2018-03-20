Общество

сегодня, 16:09

В заповеднике «Галичья гора» выявили проблемные моменты

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#Галичья гора #заповедник
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До сих пор не убраны деревья, погибшие ещё в 2010 году.

Управлением Росприроднадзора по Липецкой области совместно с Департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному окоугу в настоящее время проводится проверка в отношении ООПТ федерального значения «Галичья гора».

Как сообщает пресс-служба управления, 15 марта государственными инспекторами осуществлен выезд с осмотром территории заповедника. В ходе осмотра и изучения документации выявлены проблемные вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования ООПТ.

В ходе текущей проверки особое внимание будет уделено охранной зоне заповедника, наличию лесной площади с древостоем, частично погибшим в результате пожара 2010 году, готовности дирекции ООПТ к пожароопасному периоду 2018 года.
4 606
#Галичья гора #заповедник
2

Комментарии (4)

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Я

33 минуты назад
знающий, причем здесь посадки???
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Человек

сегодня, 16:37
Разве в заповеднике можно рубить деревья, даже погибшие?
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Неавтофанат

сегодня, 16:32
знающий, лесопосадки вдоль дорог должен дорстрой обслуживать, это снегозадержание!
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знающий

сегодня, 16:21
Вы по посадкам пройдите в предела 3-5 км от города в любом направлении и ужаснетесь все засрали мусором колесами и т.д
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