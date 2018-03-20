Происшествия

сегодня, 16:04

Росприроднадзор расследует пожар на нефтебазе

1 760
#пожар
Росприроднадзор расследует пожар на нефтебазе

В отношении ООО «Предприятие «Управляющая компания» начато административное расследование по ст. 8.1 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, 17 марта в 00 часов 40 минут в адрес Управления Росприроднадзора по Липецкой области поступила информация о возгорании емкостей с нефтепродуктами на нефтебазе, расположенной по ул. Ангарская, г.Липецк.

Незамедлительно был организован выезд инспекторов Управления с привлечением специализированной лаборатории Липецкого филиала «ЦЛАТИ по ЦФО», произведен отбор проб атмосферного воздуха в непосредственной близости от очага возгорания, а так же в жилых районах г.Липецка для определения его качества и оценки степени загрязнения. По результатам он-лайн замеров в ночное время (с 01 часов 30 минут до 04 часов 40 минут 17.03.2017 г.) превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

По информации ГО ЧС по Липецкой области по состоянию на 16 часов 00 минут 17.03.2018 г. горение нефтепродуктов (топливо АИ-92) завершено.

Специалистами Управления также произведено обследование прилежащей территории на предмет разлива нефтепродуктов на почву.

В настоящее время Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в отношении ООО «Предприятие «Управляющая компания» начато административное расследование по ст. 8.1 КоАП РФ.
1 760
#пожар

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неавтофанат

сегодня, 16:22
Ну, да! Сколько там тысяч тонн сгорело, 1,5 или 5? Только водород сгорает с образованием водяного пара!
ответить

Еще в рубрике

На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов автобус врезался в «Лексус»
#авария #ДТП
23
На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов автобус врезался в «Лексус»

сегодня, 15:33

Происшествия
Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома
#частная жизнь
19
Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома

сегодня, 15:03

Происшествия
Несколько липчан получили тяжёлые травмы на рабочем месте
#травматизм #производство
2
Несколько липчан получили тяжёлые травмы на рабочем месте

сегодня, 11:49

Происшествия
Депутата поймали пьяным за рулем
#правила дорожного движения
28
Депутата поймали пьяным за рулем

сегодня, 10:05

Происшествия
В Липецке задержали наркосбытчика из Такжикистана
#наркотики
9
В Липецке задержали наркосбытчика из Такжикистана

сегодня, 09:43

Происшествия
Департамент благоустройства благодарит липчан за замеченную ошибку
#Петровский мост
12
Департамент благоустройства благодарит липчан за замеченную ошибку

сегодня, 09:31

Происшествия