Росприроднадзор расследует пожар на нефтебазе

В отношении ООО «Предприятие «Управляющая компания» начато административное расследование по ст. 8.1 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, 17 марта в 00 часов 40 минут в адрес Управления Росприроднадзора по Липецкой области поступила информация о возгорании емкостей с нефтепродуктами на нефтебазе, расположенной по ул. Ангарская, г.Липецк.



Незамедлительно был организован выезд инспекторов Управления с привлечением специализированной лаборатории Липецкого филиала «ЦЛАТИ по ЦФО», произведен отбор проб атмосферного воздуха в непосредственной близости от очага возгорания, а так же в жилых районах г.Липецка для определения его качества и оценки степени загрязнения. По результатам он-лайн замеров в ночное время (с 01 часов 30 минут до 04 часов 40 минут 17.03.2017 г.) превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.



По информации ГО ЧС по Липецкой области по состоянию на 16 часов 00 минут 17.03.2018 г. горение нефтепродуктов (топливо АИ-92) завершено.



Специалистами Управления также произведено обследование прилежащей территории на предмет разлива нефтепродуктов на почву.



В настоящее время Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в отношении ООО «Предприятие «Управляющая компания» начато административное расследование по ст. 8.1 КоАП РФ.