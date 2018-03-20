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Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148 после катастрофы‍

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#Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148 после катастрофы‍

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) предписала приостановить полеты самолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях.

"Мы сделали предписание приостановить полеты на Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", — заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин во вторник.

Кроме того, по его словам, Ространснадзор рекомендовал приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно "Саратовские авиалинии". "После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать", — сказал В.Басаргин. У ведомства есть претензии и к персоналу компании, добавил он.

В свою очередь, в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Это означает, что до указанного срока авиакомпания должна устранить выявленные Росавиацией замечания.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По данным Росавиации, до катастрофы в Подмосковье в парке "Саратовских авиалиний" было шесть Ан-148, такое же количество Як-42 и два Embraer 190.

Российскими эксплуатантами Ан-148, кроме "Саратовских авиалиний", являются авиакомпания "Ангара" и Специальный летный отряд "Россия".
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#Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье

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