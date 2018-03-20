Происшествия

39 минут назад

На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов автобус врезался в «Лексус»

6 979
#авария #ДТП
На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов автобус врезался в «Лексус»

В аварии никто не пострадал.

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Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов  столкнулись автобус «Мерседес» маршрута №354 и автомобиль «Лексус».

И автобус и внедорожник получили значительные повреждения. В аварии никто не пострадал.

По словам водителя автобуса, двигавшегося по улице Космонавтов, иномарка неожиданно выскочила со стороны вокзала. Затормозить водитель автобуса не успел.

Момент столкновения зафиксировали видеорегистратор автобуса и камера наблюдения портала Liptube.



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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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111

16 минут назад
№345 и №325 нудно заменить муниципальными хотя бы маленькой комплектации эти автобусы нужно и после 20 час
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В

20 минут назад
Лексус виноват :)
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Липчанин

23 минуты назад
Улица Терешковой скрылась с места ДТП.
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Лексанутый я водятел

26 минут назад
Я када выежаю на дарогу все мне устапать сразу должны пнял! Дазже столлбыы.
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минуточку внимания

26 минут назад
так какой все-таки номер маршпута автобуса- 345 или 354)))) да уж,,, ни дня город48 без ляпов не рабоет)))
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гостья

29 минут назад
у нас новая модель авто появилась?))))
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