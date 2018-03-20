Происшествия
39 минут назад
На перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов автобус врезался в «Лексус»
В аварии никто не пострадал.
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Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов столкнулись автобус «Мерседес» маршрута №354 и автомобиль «Лексус».
И автобус и внедорожник получили значительные повреждения. В аварии никто не пострадал.
По словам водителя автобуса, двигавшегося по улице Космонавтов, иномарка неожиданно выскочила со стороны вокзала. Затормозить водитель автобуса не успел.
Момент столкновения зафиксировали видеорегистратор автобуса и камера наблюдения портала Liptube.
И автобус и внедорожник получили значительные повреждения. В аварии никто не пострадал.
По словам водителя автобуса, двигавшегося по улице Космонавтов, иномарка неожиданно выскочила со стороны вокзала. Затормозить водитель автобуса не успел.
Момент столкновения зафиксировали видеорегистратор автобуса и камера наблюдения портала Liptube.
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В
Липчанин
Лексанутый я водятел
минуточку внимания
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