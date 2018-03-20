Счетная палата выявила финансовых нарушений в Липецке на 8 700 000 000 рублей

На бухгалтерском учете мэрии ревизоры нашли всего один земельный участок, в то время как их было 1870!

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета о своей деятельности отчиталась Счетная палата Липецка.



Это ведомство под управлением Марины Зиборовой из года в год показывает свою эффективность. Вот и на этот раз аудиторы не подкачали: проверив треть доходов и расходов городского бюджета на сумму 7,5 млрд рублей, они выявили финансовых нарушений и недостатков на 1,1 миллиарда и нашли 1870 земельных участков на сумму в 8,3 млрд рублей, которые нем находились на счетах бухгалтерского учета. Т.е. количество обнаруженных ревизорами «косяков» у мэрии превысило сумму проверяемых средств!



Радует одно: нецелевого использования средств городского бюджета Счетная палата не обнаружила. А вот неэффективного использования средств муниципальных средств аудиторы насчитали аж на 500 млн рублей. И это только на 52 объектах и 102 экспертизах проектов нормативно-правовых актов. Даже страшно представить, какую сумму нарушений выявили бы ревизоры, проверь они весь объем расходов и доходов муниципалитета!



Не согласиться с аудиторами можно только в случае выявленных ими нарушений при приобретении департаментом ЖКХ мэрии квартир для переселенцев из аварийного жилья. Так, Счетная палата подсчитала, что чиновники переплатили за новые квадратные метры 262,4 млн рублей. Но ведь эти самые якобы излишне купленные для переселенцев метры можно рассматривать как материальную компенсацию горожанам, прожившим всю жизнь в гнилом жилфонде.



Во всем остальном аудиторы правы. В частности, с тем, что городская администрация из года в год зачем-то тратит бюджетные средства на свою несостоявшуюся особую экономическую зону в виде МБУ «Технопарк». На этот прожект предыдущего руководства мэрии также усердно тратится команда Сергея Иванова (Счетная палата выявила недостоверную сумму в 242,2 млн рублей, вложенных вложенных в это гиблое дело в прошлом году): туда гонят средства, меняют, как перчатки, руководителей, а КПД от всего этого - ноль.



Также непонятно когда мэрия прекратит странную практику выплат за АО «ДГЭК» по гарантийным обязательствам организации перед его кредиторами. С этой практикой в управлении финансов мэрии хотели покончить, но, как оказалось, не смогли: в прошлом году администрация города заплатила за ЛГЭК банкам 203 млн рублей, которые можно было бы использовать, как указала Марина Зиборова, с бОльшей пользой.



В числе обычных нарушений мэрии - закупки для муниципальных нужд по ценам выше рыночных. В прошлом году аудиторы выявили 15 таких нарушений. Из казны ушло 8,4 млн рублей. Так, в Быхановом саду чиновники излишне переплатили подрядчику за тротуарную плитку 571 тыс рублей, за неиспользованный позже проект школы в 29 микрорайоне выкинули на ветер 12 млн рублей, за некачественный верхний слой асфальта, т.наз. слой износа на улице Петра Смородина подрядчик излишне получил 3 миллиона...



Еще один неисправимый «косяк» чиновников - закрывание ими глаз на бесплатное использование арендаторами муниципального имущества (просроченная дебиторская задолженность составила по этой статье доходов казны 95 млн рублей). В целях получения дополнительных доходов Счетная палата рекомендовала пересчитать арендную плату по договорам аренды исходя из рыночной стоимости имущества.



Счетная палата Липецка в итоге выявила финансовых нарушений на 8,7 млрд рублей, устранив по ходу проверок нарушений и недостатков на 6 миллиардов. По результатам проверок было направлено 90 писем в адрес горсовета, главы города, руководителям профильным департаментов. В прокуратуру направлено 17 материалов, по одной проверке (МАУК «Нижний парк») возбуждено уголовное дело.