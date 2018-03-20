Общество

44 минуты назад

В феврале в Липецкой области 40 раз нарушили природоохранное законодательство

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#экология
В феврале в Липецкой области 40 раз нарушили природоохранное законодательство

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в феврале текущего года осуществили 240 мероприятий по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства.

Выявлено 40 нарушений, 92 % которых устранены в ходе проведения проверок. Административное наказание в виде штрафов назначено 34 виновным лицам на общую сумму 151,5 тысяч рублей.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, являются отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование и невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, сброс отходов на почву, отсутствие планов природоохранных мероприятий, выпуск автотранспорта с превышением установленного норматива выбросов выхлопных газов.

В феврале 2018 года государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области обследована 61 зона санитарной защиты водозаборных скважин, 10 особо охраняемых природных территорий, 92 водных объекта и 9 карьеров.

В течение февраля текущего года рассмотрено 21 обращение граждан и организаций. В ходе рассмотрения данных обращений, государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено 2 административных расследования. В результате, два гражданина привлечены к административной ответственности за нарушения требований природоохранного законодательства в части обращения с отходами, а именно сброс отходов на почву.

Фото: ekolip.ru

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#экология

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