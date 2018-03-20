В Липецке уберут автомат по продаже воды

Конструкция была установлена без разрешения.

В ходе мониторинга сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка выявили на улицах города незаконные торговые конструкции. Кроме обычно попадающих в поле зрения киосков, в предписания на снос включен вендинговый автомат. Конструкция по продаже воды установлена около лома №57 по улице Неделина.



Помимо автомата, до 23 марта с улиц Липецка должен исчезнуть ряд киосков. Это торговые конструкции, установленные около дома №103а по улице Гагарина и Космонавтов, 41. Всего — шесть киосков.



Администрация Липецка предупреждает, что неисполнение владельцами конструкций предписания может привести к сносу киосков и автоматов мэрией.