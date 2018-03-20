Общество

52 минуты назад

В Липецке уберут автомат по продаже воды

7 816
#автомат #киоск
3
В Липецке уберут автомат по продаже воды

Конструкция была установлена без разрешения.

В ходе мониторинга сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка выявили на улицах города незаконные торговые конструкции. Кроме обычно попадающих в поле зрения киосков, в предписания на снос включен вендинговый автомат. Конструкция по продаже воды установлена около лома №57 по улице Неделина.

Помимо автомата, до 23 марта с улиц Липецка должен исчезнуть ряд киосков. Это торговые конструкции, установленные около дома №103а по улице Гагарина и Космонавтов, 41. Всего — шесть киосков.

Администрация Липецка предупреждает, что неисполнение владельцами конструкций предписания может привести к сносу киосков и автоматов мэрией.
7 816
#автомат #киоск
3

Комментарии (7)

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Вера Николаевна

15 минут назад
А где они хоть стоят?
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оро

25 минут назад
поставили такой автомат пару месяцев назад. До сих пор в пленке стоит и не работает
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Директор магазина

27 минут назад
Как это дешевле???!!!
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анастас

27 минут назад
поставьте такой автомат в 22-ом мик-не с удовольствием пользуюсь, вода хорошая, накипи нет.
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гостья

29 минут назад
около Лома?)))))))))))))))))))
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анастас

31 минуту назад
Как же наша мэрия все любит сносить, может автомат проще узаконить, и людям водичка будет в 4 раза дешевле чем в магазине.
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Житель 11 микрорайона

33 минуты назад
У нас такая конструкция стоит на 11 микрорайоне рядом с детской площадкой и на нем написано "Снос до 22 февраля 2018г." А воз и ныне там!
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