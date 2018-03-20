Общество

54 минуты назад

Липецкие автобусы будут 4 дня усиленно проверять

3 370
#автобус #транспорт

Проконтролируют соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения, соответствие движения автобуса по маршруту данным маршрутной карточки.

Лирецкие автоинспекторы проверят безопасность пассажирских перевозок на дорогах области.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, основной задачей проводимого мероприятия в период с 20 по 23 марта 2018 года является повышение безопасности пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

Особое внимание будет уделено обеспечению контролю за техническим состоянием транспорта, пресечению эксплуатации автобусов с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с ГИБДД, оборудованию транспорта средствами контроля соблюдения водителями скоростного режима, режима труда и отдыха.

Также дорожные полицейские проконтролируют соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения, соответствие движения автобуса по маршруту данным маршрутной карточки. В случае выявления нарушения расписания, отклонения от маршрута движения, подобные факты будут документироваться и передаваться в соответствующие инстанции. Кроме того, автоинспекторы будут контролировать соблюдение должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. При надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС проверят водителей по фактам своевременности оплаты наложенных на них административных штрафов. Нарушителям придется заплатить их уже в удвоенном размере.
3 370
#автобус #транспорт

Комментарии (3)

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пассажир

1 минуту назад
когда же в салонах автобусов наведут порядок. грязь кругом, утром лёд в больших автобусах и т.д.
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воДЯТЕЛ

6 минут назад
Спасибо за предупреждение... три дня как-нибудь потерпим...
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Липецк

14 минут назад
Их надо каждый день усиленно проверять, а не четыре...
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