54 минуты назад
Липецкие автобусы будут 4 дня усиленно проверять
Проконтролируют соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения, соответствие движения автобуса по маршруту данным маршрутной карточки.
Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, основной задачей проводимого мероприятия в период с 20 по 23 марта 2018 года является повышение безопасности пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.
Особое внимание будет уделено обеспечению контролю за техническим состоянием транспорта, пресечению эксплуатации автобусов с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с ГИБДД, оборудованию транспорта средствами контроля соблюдения водителями скоростного режима, режима труда и отдыха.
Также дорожные полицейские проконтролируют соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения, соответствие движения автобуса по маршруту данным маршрутной карточки. В случае выявления нарушения расписания, отклонения от маршрута движения, подобные факты будут документироваться и передаваться в соответствующие инстанции. Кроме того, автоинспекторы будут контролировать соблюдение должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Нарушителей привлекут к административной ответственности. При надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС проверят водителей по фактам своевременности оплаты наложенных на них административных штрафов. Нарушителям придется заплатить их уже в удвоенном размере.
пассажир
воДЯТЕЛ
Липецк