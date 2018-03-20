За год в Липецкой области выпускают около 20 спектаклей

27 марта - Международный день театра.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, ежегодно 4 профессиональных театра Липецкой области выпускают около 20 новых постановок, проводят более 800 спектаклей, которые посещают более 180 тыс. человек. В настоящее время в репертуарах театра идёт около 80 наименований спектаклей.



В 2017 году театры провели обменные гастроли с Мичуринским драматическим театром, Воронежским театром юного зрителя. Драматический театр «Бенефис» принял участие в XV-м фестивале театров малых городов России в городе Тобольске Тюменской области.

В 2017 театры приняли активное участие в программе Министерства культуры «Большие гастроли». Выступили принимающей площадкой для показа спектаклей Луганского академического театра им. Луспекаева, Орловского театра для детей и молодёжи «Свободное пространство» и Московского театра юного зрителя, а также показали свое искусство жителям г. Санкт-Петербурга, Смоленской, Тамбовской областей.



ЛГАТД им. Толстого в 2017 году реализовал при поддержке Министерства культуры РФ фестиваль «Лица друзей», посвященный памяти народного артиста РФ В.М. Пахомова. Выиграл грант Министерства культуры РФ на постановку спектакля «Георгий Победоносец» К. Скворцова. При поддержке администрации ежегодно проводит Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В 2017 году научно-исследовательский институт социального развития признал ЛГАТД им. Толстого «Лидером отрасли-2017» и внёс его в список 100 лучших учреждений культуры.



Липецкий драматический театр в прошлом году получил грант Министерства культуры РФ в сумме 1 млн. рублей в рамках поддержки современной отечественной драматургии и осуществил постановку спектакля «Вечера на хуторе» О. Богаева (по повести Н.В. Гоголя) с приглашенной командой из Санкт-Петербурга во главе с молодым режиссером Алексеем Истоминым.

Липецкий государственный театр кукол в мае 2017 года принял участие в III Международном фестивале «Пушкинские истоки. Кореневщино», в июне - в XIII Международном фестивале «КукАрт» в Санкт-Петербурге, в сентябре - в XII Международном фестивале театров кукол «День Туманяновской сказки» в Армении.



Драматический театр «Бенефис» получил 6,5 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,9 миллионов рублей на ремонт здания в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины».



В I квартале 2018 года во всех капитально отремонтированных и построенных Домах культуры проходят спектакли и концерты в рамках проекта "Мастера искусств и народного творчества - жителям Липецкой области", в которых театры примут самое активное участие.



Напомним, мероприятие, посвященное Международному дню театра, состоится 27 марта в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого и соберет представителей всех четырех профессиональных театров региона. Представители администрации региона и управления культуры и туризма поздравят всех присутствующих с праздником и примут участие в награждении лучших представителей сцены.



Лучшие артисты профессиональных театров за вклад в развитие театрального искусства будут награждены почетной грамотой и благодарностью главы администрации области, а также почётной грамотой и благодарностью управления культуры и туризма Липецкой области. Всего будут награждены около 15 человек.



В творческой части мероприятия свои театрализации покажут артисты театра драмы им. Толстого, Елецкого драматического театра "Бенефис", Липецкого драматического театра и театра кукол.



Девиз Всемирного дня театра: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». В рамках праздника в России пройдут сотни мероприятий, посвященных театру и всему, что с ним связано - спектакли и перфомансы, мастер-классы и экскурсии за кулисы, творческие вечера известных актеров и неформальные встречи.