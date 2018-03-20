сегодня, 15:12
Из зон возможного подтопления липчане могут заранее вывезти ценное имущество на охраняемые склады
Управление ГО и ЧС Липецка информирует жителей частного сектора, дома которых в период весеннего паводка попадают в зону риска, о возможности заранее вывезти ценные вещи на охраняемые склады.
Управление Левобережным округом: проспект Мира, 30, тел. 43-17-20;
Управление Октябрьским округом: ул. Советская, 68, тел. 55-71-22;
Управление Правобережным округом: ул. Пролетарская, 5, тел. 28-04-90;
Управление Советским округом: ул. Космонавтов, 56а, тел. 30-94-84, 30-94-58, 30-96-62.
При наихудшем сценарии развития ситуации в зоне подтопления могут оказаться около 800 домовладений, в которых проживают 2,5 тысячи человек. Из них около тысячи – жители Советского округа. Проблемные участки этого района - улицы Большие и Малые ключи, Калинина, Радиаторная, Фрунзе, Каменный Лог. Здесь на этой неделе будут проведены работы по углублению водоотводных каналов, а на улицу Калинина завезут мешки с песком, чтобы в случае паводка быстро соорудить дамбы, которые помогут задержать движение талых вод к домовладениям.
В Правобережном округе в зоне подтопления окажутся более 500 горожан. В этом районе завершена очистка от мусора и поросли ручья Студеный по улице ХХ Партсъезда, от песка и наносов грунта расчищены водоотводные лотки по улицам Студеновская (под мостом), Фрунзе, Шмидта, русло р. Липовка в районе улицы Октябрьская.
В ближайшее время начнут завозить песок в район Ниженки - к школе №9. По данным управления ГО и ЧС общая площадь территорий возможного подтопления в областном центре составляет более 9 кв. километров.