Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома

Прокуратура сочла эти действия преступными.

Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по обращению жителя района, который заявил о вмешательстве в частную жизнь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области проверкой заявления было установлено, что знакомый мужчины сфотографировал его в общественной бане и разместил снимок в социальной сети. Затем он размножил фотографию и расклеил копии на дверях общежития, где живет мужчина.

Между тем, незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ч.1 ст.137 Уголовного кодекса РФ.

В этой связи прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура района.

Прокуратура предупреждает, что подобные преступные действия могут повлечь наказание вплоть до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.