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Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома

13 1466
#частная жизнь
1
Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома

Прокуратура сочла эти действия преступными.

Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по обращению жителя района, который заявил о вмешательстве в частную жизнь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области проверкой заявления было установлено, что знакомый мужчины сфотографировал его в общественной бане и разместил снимок в социальной сети. Затем он размножил фотографию и расклеил копии на дверях общежития, где живет мужчина.

Между тем, незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ч.1 ст.137 Уголовного кодекса РФ. 

В этой связи прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура района.

Прокуратура предупреждает, что подобные преступные действия могут повлечь наказание вплоть до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


13 1466
#частная жизнь
1

Комментарии (13)

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он ему

4 минуты назад
Изменил?где подробности?
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Он член

10 минут назад
Не той партии.
ответить

И что

15 минут назад
В трибуне голые танцуют и песни поют Не удивишь уже никого ничем
ответить

мужская ревность-

18 минут назад
Страшная штука.
ответить

офигеть

18 минут назад
Мужик "снял" мужика в бане. А опосля всего ещё и выложил в инете. Вот такой он однополый секс .
ответить

Ольга

31 минуту назад
Гидравлический Ампер, А вдруг наоборот, отбоя не стало от женщин)) хихи
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--------

33 минуты назад
Одно название "мужики"...
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Гидравлический Ампер

44 минуты назад
Ольга, раз мужик обиделся, то там и смотреть то не на что))) Я бы не обиделся)))
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Гидравлический Ампер

47 минут назад
Ну хоть одна новость за день улыбнула)) Богата все таки земля русская идиотами)))
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И в чём прикол?

49 минут назад
мужику размещать фото голого мужика? Ну парюсь я в бане. Если выложит кто-то фото, я только за. Смотрите как я отдыхаю. Вот если только писюн маленький или паришься с девками и женат... или они оба голубки?
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