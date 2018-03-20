сегодня, 15:03
Житель области снял знакомого в бане и расклеил фото на дверях его дома
Прокуратура сочла эти действия преступными.
Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по обращению жителя района, который заявил о вмешательстве в частную жизнь.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области проверкой заявления было установлено, что знакомый мужчины сфотографировал его в общественной бане и разместил снимок в социальной сети. Затем он размножил фотографию и расклеил копии на дверях общежития, где живет мужчина.
Между тем, незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ч.1 ст.137 Уголовного кодекса РФ.
В этой связи прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Надзор за ходом расследования осуществляет прокуратура района.
Прокуратура предупреждает, что подобные преступные действия могут повлечь наказание вплоть до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
он ему
Он член
И что
мужская ревность-
офигеть
Ольга
--------
Гидравлический Ампер
Гидравлический Ампер
И в чём прикол?