Общество

сегодня, 13:06

Продажи новых автомобилей в Липецкой области растут

6 657
#автомобили #продажи
Продажи новых автомобилей в Липецкой области растут
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января – февраля 2018 года составил 195,4 тыс. единиц. Это на 21,7% выше результата годичной давности (160,5 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 28,4 тыс. реализованных экземпляров – на 12,9% больше, чем за 2 месяца 2017 года. Рынок соседнего Подмосковья вырос значительнее – на 16,1% до 15,9 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 13,1 тыс. машин (+21%).

В ТОП - 30 (28 место) и Липецкая область. За 2 месяца 2018 года в регионе продали 1700 новых автомобилей. Это на 300 больше, чем за тот же период годом ранее.



6 657
#автомобили #продажи

Комментарии (6)

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Липчанин

3 минуты назад
айай, скажи ещё айфон у каждого второго.
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Липчанин

4 минуты назад
айай, спасибо партии за это.ага
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счастливый чувакер

35 минут назад
усе,бегу срочно в банк,кредит беру,поддерживаю производителя китай-машина беру,потом с сирию на отработку кредита еду,за мой труп семье еще приплатят,закапают тихо,но бесплатно и увековечат память обо мне пропаганд-роликом на ютубе.йа креведкооооо....йа счастливыйййй....
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РОССИЯ

сегодня, 13:17
Самая лучшая и богатая страна.
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Новосельцев Анатолий Ефремович

сегодня, 13:17
Во первых сто пудов подорожает , а во вторых все ж в кредит !
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айай

сегодня, 13:12
а вчерась все шумели, что выборы неправильные, что все плохо живут, а продажи авто растут....во как
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