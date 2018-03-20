Общество
сегодня, 13:06
Продажи новых автомобилей в Липецкой области растут
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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января – февраля 2018 года составил 195,4 тыс. единиц. Это на 21,7% выше результата годичной давности (160,5 тыс. шт.).
Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 28,4 тыс. реализованных экземпляров – на 12,9% больше, чем за 2 месяца 2017 года. Рынок соседнего Подмосковья вырос значительнее – на 16,1% до 15,9 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 13,1 тыс. машин (+21%).
В ТОП - 30 (28 место) и Липецкая область. За 2 месяца 2018 года в регионе продали 1700 новых автомобилей. Это на 300 больше, чем за тот же период годом ранее.
Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 28,4 тыс. реализованных экземпляров – на 12,9% больше, чем за 2 месяца 2017 года. Рынок соседнего Подмосковья вырос значительнее – на 16,1% до 15,9 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 13,1 тыс. машин (+21%).
В ТОП - 30 (28 место) и Липецкая область. За 2 месяца 2018 года в регионе продали 1700 новых автомобилей. Это на 300 больше, чем за тот же период годом ранее.
6 657
Липчанин
Липчанин
счастливый чувакер
РОССИЯ
Новосельцев Анатолий Ефремович
айай