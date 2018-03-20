Общество
сегодня, 13:05
Ельчане посвятят Бунину конференцию
На встречу приглашают ученых.
Юбилейная Всероссийская научная конференция, посвященная И.А. Бунину, состоится в Ельце в начале октября, сообщает региональный Бунинский центр.
Сейчас стартует подготовительный этап конференции. Все желающие могут до 28 марта направить свои доклады на электронную почту prorektor-nr@elsu.ru . К участию в конференции приглашаются филологи, краеведы, педагоги, аспиранты, магистранты, соискатели. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов.
В 2018 году исполнится 50 лет со дня проведения в Ельце, тогда еще в Елецком государственном педагогическом институте. В 2018 году исполняется также 65 лет со дня смерти И.А. Бунина и 85 лет со дня присуждения ему Нобелевской премии по литературе.
Сейчас стартует подготовительный этап конференции. Все желающие могут до 28 марта направить свои доклады на электронную почту prorektor-nr@elsu.ru . К участию в конференции приглашаются филологи, краеведы, педагоги, аспиранты, магистранты, соискатели. По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов.
В 2018 году исполнится 50 лет со дня проведения в Ельце, тогда еще в Елецком государственном педагогическом институте. В 2018 году исполняется также 65 лет со дня смерти И.А. Бунина и 85 лет со дня присуждения ему Нобелевской премии по литературе.