Общество

сегодня, 13:00

Спасатели предупреждают о новом снегопаде

4 1720
#снегопад
Спасатели предупреждают о новом снегопаде

Кроме того, возможна метель.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков сегодня вечером и в течении дня 21 марта в регионе ожидается умеренный, местами сильный снегопад. Днем местами метель, на дорогах снежные накаты. Ветер ночью восточный 4-9, днем  северо- западный  7-12 м/с. Температура ночью  6-11, при прояснениях до 16, днем 1-6  градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при сильном снегопаде:

- пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения и  состояние дорожного покрытия.

Сильный снег представляет опасность для всех участников дорожного движения.

- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

4 1720
#снегопад

Комментарии (4)

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Дергун

3 минуты назад
З а е п а л Путя и погода
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гостья

17 минут назад
гость, а может в течении реки будет снегопад)))))))
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гость

59 минут назад
Правильно писать в течениЕ, а не в течении!! Учите русский язык, журналисты.
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А ПОЧЕМУ

сегодня, 13:19
БРЕХНЯ
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