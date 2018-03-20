Спасатели предупреждают о новом снегопаде

Кроме того, возможна метель.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков сегодня вечером и в течении дня 21 марта в регионе ожидается умеренный, местами сильный снегопад. Днем местами метель, на дорогах снежные накаты. Ветер ночью восточный 4-9, днем северо- западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11, при прояснениях до 16, днем 1-6 градусов мороза.Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при сильном снегопаде:

- пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения и состояние дорожного покрытия.

Сильный снег представляет опасность для всех участников дорожного движения.

- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.