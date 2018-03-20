сегодня, 13:00
Спасатели предупреждают о новом снегопаде
Кроме того, возможна метель.
Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при сильном снегопаде:
- пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения и состояние дорожного покрытия.
Сильный снег представляет опасность для всех участников дорожного движения.
- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.
- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
Дергун
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