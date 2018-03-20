сегодня, 12:37
Понтонной переправы в Липецке на период ремонта Петровского моста не будет
Глава Липецка Сергей Иванов считает понтонный мост слишком дорогой и в то же время малозначимой в плане транспортного трафика конструкцией.
- Навести понтонный мост с одного берега реки на другой технически не составляет труда. Однако этому проекту препятствует две вещи. Первая: малая пропускная способность такой переправы. Мы уже просчитали, что по такому временному мосту может проехать максимум 300 легковых автомобилей в час при потребности в две тысячи. Вторая: чтобы понтонный мост работал, к нему необходимо построить подходы, то есть полноценные дороги, а это - 70 миллионов рублей. И это при условии, что нам не нужно было бы выкупать земельные участки, по которым пройдут эти подъездные пути, у их собственников, - прокомментировал гражданскую инициативу GOROD48 глава Липецка Сергей Иванов.
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