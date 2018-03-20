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Понтонной переправы в Липецке на период ремонта Петровского моста не будет

58 1809
#Петровский мост #транспорт
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Понтонной переправы в Липецке на период ремонта Петровского моста не будет

Глава Липецка Сергей Иванов считает понтонный мост слишком дорогой и в то же время малозначимой в плане транспортного трафика конструкцией.  

Как уже сообщал GOROD48,липчане активно обсуждают вопрос о временной переправе в виде понтонного моста на период ремонта Петровского путепровода на сервисе гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Впрочем, даже если инициатива наберет необходимое количество голосов, она не будет реализована.

- Навести понтонный мост с одного берега реки на другой технически не составляет труда. Однако этому проекту препятствует две вещи. Первая: малая пропускная способность такой переправы. Мы уже просчитали, что по такому временному мосту может проехать максимум 300 легковых автомобилей в час при потребности в две тысячи. Вторая: чтобы понтонный мост работал, к нему необходимо построить подходы, то есть полноценные дороги, а это - 70 миллионов рублей. И это при условии, что нам не нужно было бы выкупать земельные участки, по которым пройдут эти подъездные пути, у их собственников, - прокомментировал гражданскую инициативу GOROD48 глава Липецка Сергей Иванов.
58 1809
#Петровский мост #транспорт
2

Комментарии (58)

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Москвич

3 минуты назад
Из жизни насекомых :)
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гостья

4 минуты назад
Миша, это твой выбор, только жизнь интересная штука, сейчас ты гордость покажешь, а когда-нибудь гордость другого тебе обойдется боком)))) у кого-то может тоже Я на первом месте, но оно больше вашего)))) удачи вам)
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Л.В.

5 минут назад
А зря.
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Дембель 2017

5 минут назад
300 легковых в час это 5 машин в минуту! А кто собственники берегов реки Воронеж? В Муроме работает понтонная переправа и прекрасно работает- там смогли её навести. Я там служил
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Александр

6 минут назад
Рафшан полностью согласен .
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Антон

7 минут назад
Миша, стоять ты будешь в пробке. По направлению к жене и детям. С музыкой и хорошим настроением.
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Рафшан

12 минут назад
Миша, вот ты и есть баран. С чем тебя и поздравляю!
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Миша

15 минут назад
гостья, можно много отчего в жизни отказаться. Можно дома сидеть и исправно платить налоги . Я хочу зарабатывать деньги и тратить их на машину на путешествия или что-то захочу. Я не хочу в стойло в автобусе ехать на работу , не хочу как баран ехать в анапу. Поэтому я не пересяду из машину, включу музыку погромче и буду с хорошим настроением ехать к жене и детям.
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Друган с Соборной

19 минут назад
Ребят, не кипешуйте, поменяют вам графики, все будет хорошо. Свисну .Очалову, будут * бюджетники ваших детей круглосуточно пасти, все успеете. А зачем тратить 70 мил.на какой-то мост, их давно по карманам раскидали, все будет бюджетно.
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Рафшан

19 минут назад
мурза, брись пилитку лажыть хазяина жызьнимана!
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