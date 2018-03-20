Культура

сегодня, 12:37

В Липецке выставят работы Алексея Суховецкого

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#выставка
В Липецке выставят работы Алексея Суховецкого

Выставка народного художника России Алексея Суховецкого откроется в областном выставочном зале 27 марта.

Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, зритель увидит более 80 картин разных жанров, среди которых российские и зарубежные пейзажи, постановочные натюрморты, изысканные интерьеры, портреты, графика, этюды, созданные в период с 80-х годов двадцатого века по настоящее время. Представленная живопись художника имеет романтический строй: она эмоциональна, в ней присутствует поэтическое настроение, музыкальность, высокое чувство любви к Родине. Именно поэтому она сразу находит отклик в сердце зрителя и вызывает у него ответное живое чувство.

 Главной темой зрелого творчества мастера стала Москва. Его отличает свой, совершенно особый выбор мотивов. Необычные ракурсы, виды, неожиданные мотивы. Все стороны архитектуры Москвы привлекают внимание художника: старинные подмосковные усадьбы, городская архитектура модерна XIX-XX веков, сталинский ампир 1930-1950-х годов и эстетика новейших технологий в архитектуре начала XXI века. В своём творчестве художник стремится отобразить взаимосвязь, казалось бы, несовместимых архитектурных стилей разных эпох в пространстве жизни постоянно меняющегося мегаполиса, где сквозь современность всегда проглядывает прошлое.

 Алексей Николаевич - член-корреспондент Российской Академии художеств, секретарь Союза художников России, председатель выставочной комиссии Союза художников России, член правления Московского Товарищества живописцев, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, академик Международной академии культуры и искусства, профессор кафедры живописи Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, дипломант Российской Академии художеств, золотой медалист Российской Академии художеств. 

 Алексей Суховецкий - участник крупнейших художественных выставочных проектов в России и за рубежом. Его работы представляют высокую художественную ценность и хранятся в собраниях региональных музеев России, Королевской национальной галерее изобразительного искусства (Амман, Иордания), Lazare Gallery (США), галереи Франческо Чиарамелли (Швейцария), частных собраниях в России и за рубежом.

 Открытие - в 16.00. 

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#выставка

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