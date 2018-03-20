Группа НЛМК направила на финансирование природоохранных проектов более 5,7 млрд рублей



Группа НЛМК, международная металлургическая компания, в 2017 году направила на финансирование природоохранных проектов и мероприятий более 5,7 млрд рублей.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, в 2017 году при росте производства стали на 2% г/г удельные выбросы российских предприятий Группы снизились на 1,5% до 20,5 кг/тонну стали, водопотребление снизилось на 8%, уровень утилизации отходов1 составил 86,9%.



Большая часть инвестиций в 2017 году была направлена на проекты и мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха. В частности, на Липецкой площадке были реконструированы системы газоочистки на шести участках в огнеупорном, агломерационном и доменных цехах. На других предприятиях Группы реализовали проекты рекультивации полигона отходов, строительства очистных сооружений ливневых стоков, снижения шумового воздействия и др.



«Лидерство в области устойчивого развития – одна из ключевых целей Стратегии 2017. Инвестиции в эту сферу за последние пять лет составили около 29 млрд рублей. Это позволило при росте производства на 11% снизить удельные выбросы на 6%, удельное водопотребление - на 16%, образование отходов - на 15%. Наша цель – минимальный уровень воздействия на окружающую среду. И мы продолжим внедрять наилучшие доступные технологии», - прокомментировала директор по экологии Группы НЛМК Галина Христофорова.