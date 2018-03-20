Общество

39 минут назад

В Румынии скончался известный телеведущий, внук бывшего начальника липецкой авиашколы

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#Георге #авиацентр
В Румынии скончался известный телеведущий, внук бывшего начальника липецкой авиашколы

Андрей Георге обнаружен мертвым в ванной, в своем доме в Бухаресте.

По факту обнаружения трупа уроженца российского Липецка, полиция возбудила уголовное дело. В его смерти не исключен криминал, несмотря на то, что предварительная причина - остановка сердца сообщает румынская пресса. Местные эксперты считают, что Андрей Георге мог кому-то перейти дорогу в своей профессиональной деятельности.

Андрей Георге родился в Липецке, в 1962 году. Его отец - румын, он проходил службу в липецкой авиашколе. А мама - дочка бывшего начальника липецкой авиашколы. 

Позже семья перебралась в Румынию, где Андрей Георге окончил университет и стал одним из самых известных телеведущих и продюссеров.

Фото: www.digi24.ro




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#Георге #авиацентр

Комментарии (4)

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однако

9 минут назад
Полина Студентка, что ж ты продажная такая?
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гыгы

12 минут назад
как то это не патриотично получается ! Все руководство авиацентра перебралось в Румынию ! Кстати, говорят у Харчевского тоже есть такой домик на побережье Средиземного Моря ?
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гостья

19 минут назад
может каждый день статистку проводить и печатать про тех, кто когда-то родился в Липецке))) а что ...интересно же узнать кто чем занимается то))) а по сути: он уже давно не липецкий
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Полина Студентка

24 минуты назад
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