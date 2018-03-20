Общество
39 минут назад
В Румынии скончался известный телеведущий, внук бывшего начальника липецкой авиашколы
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Андрей Георге обнаружен мертвым в ванной, в своем доме в Бухаресте.
По факту обнаружения трупа уроженца российского Липецка, полиция возбудила уголовное дело. В его смерти не исключен криминал, несмотря на то, что предварительная причина - остановка сердца сообщает румынская пресса. Местные эксперты считают, что Андрей Георге мог кому-то перейти дорогу в своей профессиональной деятельности.
Андрей Георге родился в Липецке, в 1962 году. Его отец - румын, он проходил службу в липецкой авиашколе. А мама - дочка бывшего начальника липецкой авиашколы.
Позже семья перебралась в Румынию, где Андрей Георге окончил университет и стал одним из самых известных телеведущих и продюссеров.
Фото: www.digi24.ro
Андрей Георге родился в Липецке, в 1962 году. Его отец - румын, он проходил службу в липецкой авиашколе. А мама - дочка бывшего начальника липецкой авиашколы.
Позже семья перебралась в Румынию, где Андрей Георге окончил университет и стал одним из самых известных телеведущих и продюссеров.
Фото: www.digi24.ro
4 375
однако
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Полина Студентка