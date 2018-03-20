Несколько липчан получили тяжёлые травмы на рабочем месте

Один человек погиб.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Госинспекции труда по Липецкой области Игорь Ходыкин, за 2 месяца этого года в нашем регионе завершено расследование одного смертельного несчастного случая на производстве и двух тяжёлых, при этом расследование ещё нескольких тяжёлых случаев продолжается.



Так, в ООО «Политовское» в Данковском районе погиб сотрудник, который был травмирован вращающимися деталями. Помимо этого, работник компании «Телемир» получил тяжёлые травы - у него имелись признаки поражения электрическим током и падения с высоты. Работник подразделения «Липецкоблпотребсоюза» был травмирован при падении с кузова.



Для сравнения, в 2017-м году на рабочем месте за январь-февраль погибли 2 человека и 4 сотрудника пострадали. То есть количество смертельных случаев на производстве в 2018-м году уменьшилось, а вот количество тяжёлых осталось примерно на том же уровне с учётом случаев, расследование которых продолжается.



Самые опасные отрасли по статистике — строительство и обрабатывающее производство, следом идут транспорт и сельское хозяйство.